Anker dévoile son propre chargeur MagSafe

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Alexandre Godard

2

Il aura fallu attendre que quelques mois pour que Anker propose son MagSafe maison. Avec un produit très ressemblant au modèle officiel et une puissance moindre, son prix deux fois moins chère paraît compétitif et va surement en attirer plus d'un.

Anker se lance à la conquête du MagSafe avec le Magnetic Wireless Charger

Depuis la sortie du chargeur MagSafe d'Apple, beaucoup d'objets se servant du même système aimanté ont commencé à voir le jour. Anker, de son côté à tout simplement décidé de proposer son propre chargeur MagSafe. Pour commencer, il reprend le design arrondi du MagSafe avec un système aimanté. Le point négatif se situe en revanche au niveau de la puissance car en comparaison au modèle officiel qui délivre 15W, le modèle d'Anker en propose 7.5W.



Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous, le côté USB-C du câble de recharge paraît plus épais que d'habitude, c'est dû au fait que les composants normalement prévus dans la partie arrondie se situent à ce niveau-là. En revanche, cela permet d'avoir un "rond" assez fin au dos de l'iPhone.

Vous l'aurez donc compris, le produit propose une recharge moins rapide et une épaisseur légèrement supérieure mais il peut se targuer d'être vendu au prix de 22$ soit 18€, là où le MagSafe se vend au prix de 45€. À noter que l'adaptateur secteur là non plus n'est pas fourni avec le Magnetic Wireless Charger.



Comme le souligne la marque, c'est le tout premier modèle commercialisé mais bien évidemment une version améliorée est amenée à faire son apparition un peu plus tard. Etant donné qu'il n'existe qu'en quantité limitée, il est seulement disponible sur la version américaine d'Amazon, il faudra donc patienter.