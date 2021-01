Apple s'inquiète officiellement des enquêtes antitrust

Apple a annoncé cette nuit la date de publication des prochains résultats financiers, mais aussi sa réunion annuelle avec les actionnaires et a également publié sa circulaire de sollicitation de procurations, qui est un document fourni aux actionnaires contenant des informations générales sur l'entreprise. Cette année, la déclaration d’Apple confirme à demi-mot que la société est préoccupée par les risques antitrust.

Comme on peut le lire, c'est la première fois que le document souligne comment les affaires d'antitrust sont devenues un risque pour la compagnie alors que la société a fait l'objet d'une enquête pour des pratiques de monopole après des plaintes de Epic Games ou encore Spotify.



Bien qu'Apple n'ait pas les mêmes inquiétudes que Facebook ou Google, le PDG d'Apple Tim Cook a dû témoigner l'année dernière devant le comité judiciaire de la Chambre dans le cadre d'une enquête sur un comportement anticoncurrentiel concernant l'App Store. La firme de Cupertino favoriserait ses propres applications, prendrait une commission non équitable et appliquerait des règles arbitraires aux développeurs tiers.



Les derniers rapports annuels d’Apple confirment que le conseil d’administration de la société a constamment débattu des «risques antitrust potentiels», comme vous pouvez le lire ci-dessous :

Le comité d’audit et le conseil examinent régulièrement et discutent avec la direction des risques antitrust d’Apple. Le responsable de la conformité antitrust d’Apple est responsable du développement, de l’examen et de l’exécution du programme de conformité antitrust et fait régulièrement rapport au comité d’audit. Ces rapports couvrent, entre autres, l’alignement du programme sur les risques antitrust potentiels, et l’efficacité de la conception du programme pour détecter et prévenir les problèmes antitrust et promouvoir le respect des lois et des politiques d’Apple.