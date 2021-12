Une nouvelle enquête antitrust autour d'Apple et du jeu mobile ROBLOX

Le jeu mobile ROBLOX est en ce moment même examiné par le ministère de la Justice américaine. Ce qu'on lui reproche, un comportement anti-concurrentielle sur l'App Store avec l'approbation d'Apple.

App Store : un souci avec Roblox ?

Qu'est-ce que Roblox ? C'est un jeu mobile disponible sur l'App Store qui donner la possibilité à ses utilisateurs de créer une tonne de mini-jeux afin de les partager avec la communauté. Un jeu qui monte en puissance et qui a sa côte de popularité dans le gaming mobile.



Si vous ne comprenez pas ce que ce jeu vient faire dans une enquête antitrust, allez demander à Epic Games. Comme nous l'apprenons ce matin, les enquêteurs pourraient juger qu'Apple à laisser un "passe-droit spécial" aux développeurs de Roblox qui peuvent passer par leur site internet pour les achats intégrés reliés à l'application de l'App Store alors que les autres n'ont pas le droit. Autrement dit, on reproche à Roblox d'esquiver la commission d'Apple sur une pratique que d'autres se sont vu interdire.

Epic Games qui est le premier dans ce combat a donc crier au scandale et demandé à ce que le sujet soit examiné. Pour rappel, Roblox avait été cité dans le légendaire procès Apple vs Epic et avait justement modifié quelques mots sur son site web pour ne pas se faire épingler.



Le ministère de la Justice américaine n'en a visiblement pas fini avec cette histoire et demande aux développeurs d'expliquer pourquoi ils ont modifié le mot "jeu" par "expérience" et surtout, quelle est la réelle différence.



Dans cette histoire un peu complexe, il faut simplement retenir qu'Apple a toujours énormément de soucis avec son App Store et qu'Epic Games continu son combat en cherchant la petite bête pour embêter Apple. Seul le futur nous diras si le ministère de la Justice jugera Apple et Roblox coupables d'une faute.



