L'iPhone 12 coûte 21% plus cher à produire que l'iPhone 11

Il y a 4 heures

Alban Martin

D'après une analyse des composants de l'iPhone 12, la société de recherche Counterpoint estime que de multiples fonctionnalités telles que la 5G signifient que le dernier iPhone coûte à Apple un cinquième de plus que l'iPhone 11.

Un iPhone 12 qui réduit la marge d'Apple

Des rapports précédents ont montré qu'Apple a dû apporter des modifications de conception pour accueillir la 5G dans la gamme iPhone 12. Aujourd'hui, la société de recherche Counterpoint a évalué le coût des composants individuels et estimé la facture totale à 415 $, soit 21% de plus que l'iPhone 11.



Le passage de l'écran LCD à l'OLED dans l'iPhone 12 est un grand saut, entraînant une augmentation des coûts de plus de 23 $. Les augmentations de coûts sont également dues aux composants liés à la 5G, des composants tels que le modem 5G, l'émetteur-récepteur et le système RF contribuant collectivement à une augmentation de 34 $.

© iFixit

Comme le note Counterpoint, Apple a divisé certaines de ses commandes de composants entre plusieurs fournisseurs, ce qui peut affecter des coûts spécifiques. L'iPhone 12 est également livré avec différentes capacités de stockage, et les modèles internationaux ne disposent pas des composants 5G mmWave, ce qui signifie qu'il n'est pas possible de calculer un coût généralisé.



Le processeur A14 Bionic de l'iPhone 12 est également conçu par Apple lui-même, ce qui, selon Counterpoint, augmente considérablement le coût :

Compte tenu du coût beaucoup plus élevé de la puce en 5 nm (près du double de celui de 7 nm), le processeur à lui seul devrait entraîner une augmentation des coûts de plus de 17 $. Notre analyse suggère également que les composants conçus par Apple, notamment les puces A14, PMIC, Audio et UWB, représentent plus de 16,7% du coût global de la BoM.

Outre les différences de composants 5G spécifiques entre l'iPhone 12 et l'iPhone 11, Counterpoint estime que le changement de processeur et la mise à niveau de l'affichage représentent les principaux domaines de l'augmentation des coûts de production.



Counterpoint a calculé ses estimations en comparant les versions de 128 Go de l'iPhone 11 et de l'iPhone 12. Au lancement, l'iPhone 11 de 128 Go coûtait 749 $, et coûte maintenant 649 $. Le modèle 128 Go de l'iPhone 12 coûte 849 $ à l'achat, soit 959€ chez nous.



Mais ne vous inquiétez pas pour Apple, l'iPhone 12 était le smartphone 5G le plus vendu en octobre 2020 et devrait garder la tête en 2021. Si vous cherchez le meilleur prix, consultez notre article sur les promos de l'iPhone 12.