Mi Cloud : Apple n'arrive pas à faire condamner Xiaomi en France

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

6

Il y a plusieurs années, Apple avait engagé des poursuites judiciaires à l'encontre de la marque chinoise Xiaomi devant les tribunaux français. La firme californienne reprochait à son concurrent de semer la confusion avec le nom de son cloud. En effet, Apple n'accepte pas que Xiaomi utilise la mention "Mi Cloud", celui-ci serait un peu trop proche de "iCloud".

Apple perd face à Xiaomi

Les avocats d'Apple ne doivent pas s'ennuyer... Toute l'année ils travaillent sur différentes affaires pour défendre le géant californien. Si Apple se fait attaquer régulièrement, l'Apple Park lance aussi des procédures judiciaires (et parfois contre ses concurrents). C'est le cas avec l'affaire qui oppose Apple et Xiaomi, celle-ci s'est déroulée récemment devant la justice suisse, allemande et française.

Apple a estimé que la firme chinoise utilise volontairement la confusion en donnant le nom de Mi Cloud pour son service de stockage en ligne. La pomme n'a pas aimé le principe d'ajouter simplement le "M" devant le "I" pour faire la différence avec iCloud.

Malgré tous les arguments des avocats d'Apple, la Cour d'appel de Paris a décidé que Xiaomi n'était pas en tort :

Malgré l’identité ou la similarité des produits et services en cause, le risque de confusion entre les signes en présence n’est en l’espèce pas démontré pour le consommateur […] normalement informé et raisonnablement attentif.

Dans ce procès, l'objectif d'Apple était de faire interdire l'utilisation du nom "Mi Cloud" en France. Si ce n'était qu'une aiguille dans une botte de foin, cela aurait probablement aidé à l'international, puisque quand la justice d'un pays prend une décision en faveur du plaignant, cela peut influencer les procès qui ont lieu ailleurs.



Si la justice française n'a pas donné satisfaction à Apple, l'entreprise a quand même obtenu gain de cause dans plusieurs pays comme la Suisse ou l'Allemagne, les décisions de justice de ces pays ont toutes affirmé que Xiaomi utilisait Mi Cloud pour porter à confusion.

Dans la plainte en France, Tim Cook a ouvertement expliqué que Xiaomi avait pris l'habitude de copier les produits que commercialise Apple et pire... qu'elle empruntait aussi les stratégies et méthodes de marketing.



Source