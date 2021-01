Fnac Darty s'associe avec RED Electric pour vendre des scooters électriques

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

1

Fnac Darty vient de boucler un nouveau partenariat très prometteur avec la mise en place d'une relation rapprochée avec le constructeur de scooters électriques innovants du nom de RED Electric. Le but ? Distribuer les nouvelles créations et étendre l'offre de mobilité urbaine au sein du pays.



Pour débuter, les enseignes Fnac et Darty débuteront en proposant les précommandes de la nouvelle gamme de scooters Model E tout en permettant une démonstration dans une trentaine de magasins.

Fnac Darty et RED Electric pour des scooters innovants

Alors que les célèbres enseignes françaises ont débuté leur arrivée sur le marche de la mobilité urbaine en 2019 avec des trottinettes électriques et des hoverboards. Depuis, on a eu le droit à des gyroroues et des vélos à assistance électrique dans les rayons, enrichissant ainsi le catalogue déjà en place.



Seulement, le groupe va aller encore plus loin en affichant un partenariat avec RED Electric qui produit des scooters électriques innovants.

RED Electric est un constructeur français de scooters électriques, créé en 2015, et leader sur le marché du B2B. Forte de cette position et d’un marché estimé à 900 millions d’euros pour la France et près de 3

milliards pour l'Europe, la marque française déploie désormais sa nouvelle gamme de Model E, 100% connectés et disruptifs sur le plan technologique.

La gamme Model E de RED Electric se présente comme étant une gamme des scooters électriques technologiquement innovants,

performants et sûrs :

E50 :

À partir de 79€TTC/mois (sur 48 mois) ou 3990 € TTC

E100 :

À partir de 119€TTC/mois (sur 48 mois) ou 5990€ (prix maximum conseillé)

E125 :

À partir de 169€TTC/mois (sur 48 mois) ou 8990€ (prix maximum conseillé)



Les scooters électriques de la gamme Model E sont soumis à la prime bonus écologique allant jusqu’à 900 € TTC qui peut être cumulée avec la prime à la conversion mais aussi avec des aides accordées localement dans certains territoires.



Voir les scooters Model E à la Fnac.