L'iPhone 12 permet à TSMC de réaliser un chiffre d'affaires record sur T4

Si cela parait déjà énorme sur un trimestre, TSMC a réussi en 2020 à générer un chiffre d'affaires de 1,34 billion de dollars NT, cela représente une hausse de 25% par rapport à 2019. Finalement, l'entreprise taïwanaise n'a pas souffert des conséquences de la pandémie qui a frappé le monde, au contraire elle a profité des hausses de ventes d'iPhone et des autres produits Apple. Source

TSMC a dévoilé ses résultats trimestriels couvrant les trois derniers mois de 2020. Avec la sortie des nouveaux iPhone, le partenaire d'Apple a reçu énormément de demandes pour fournir les puces A14 qu'on retrouve dans les derniers iPhone. Au total, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co a réussi à générer 361,5 milliards de dollars NT en seulement 3 mois avec un pic en décembre où les revenus sont monté jusqu'à 117,4 milliards de dollars NT (soit 4,2 milliards de dollars ou 3,4 milliards d'euros).

Apple n'est pas un client comme les autres puisque l'iPhone se vend tellement bien que les commandes de composants explosent. TSMC qui s'occupe des puces A14 semble avoir bien profité de la forte demande des iPhone 12 mini, 12, 12 Pro et 12 Pro Max. L'entreprise vient d'annoncer aujourd'hui des résultats records, bien plus élevés qu'en 2019 !

