Les ventes de Huawei pourraient être en chute libre cette année

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Le constructeur Huawei est, depuis quelques mois, dans une position très inconfortable : pointé du doigt par l'administration Trump pour faire de l'espionnage industriel, le chinois s'est vu interdire de ventes au sein du pays, mais également de travailler avec des entreprises locales.



Ainsi, tout s'enchaîne pour la firme, qui a dû créer sa propre alternative à Android en donnant vie à HarmonyOS, mais doit également trouver de nouveaux fournisseurs de pièces pour ses smartphones. Une difficulté de plus en plus accrue pour Huawei, qui peine à trouver un équilibre et qui devrait vivre une année 2021 très compliquée.

Des difficultés pour les ventes de smartphones Huawei cette année ?

Selon le cabinet d'analyse TrendForce, il se pourrait que Huawei s'apprête à passer une nouvelle année des plus complexes... Ils se sont penchés sur le cas de la firme chinoise et ne rapportent pas de belles choses à prévoir.



Avec tous les problèmes rencontrés suite au conflit avec les États-Unis, il semblerait que le constructeur peine à trouver des composants essentiels ailleurs que chez les Américains. Une difficulté qui pourrait faire s'effondre le nombre de smartphones produits pendant l'année, qui atteindrait difficilement les 45 millions d'appareils.



Quand on sait qu'en 2020, on parlait de 170 millions de smartphones, la chute risque d'être longue...



