Des coques originales pour AirPods Pro

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

1

Si vous avez des écouteurs Apple AirPods Pro, vous avez probablement remarqué que le boitier blanc est assez salissant et sensible aux rayures. Du coup, les accessoiristes se sont empressés de proposer des étuis de protections. Certains sont même assez originaux avec des clin d'oeil au passé comme le premier iPod, la Game Boy de Nintendo, etc.



Voici une sélection des coques pour AirPods Pro dont certaines sont en promotion.

Les meilleures coques originales pour les AirPods Pro d'Apple

Coque Gameboy

Elago est un spécialiste de la création d'accessoires à destination de nos appareils Apple. Après l'avoir proposé sur AirPods classiques, l'accessoiriste s'inspire une nouvelle fois du géant nippon Nintendo. En deux coloris, on retrouve le design de la célèbre GameBoy pour seulement 14,99€. Cette coque affiche une épaisseur suffisante pour protéger des grosses chutes et même un mousqueton pour l'accrocher à la ceinture par exemple.



Acheter la coque Game Boy pour AirPods Pro

Coque iPod

Elago, encore lui, propose aussi un remake de l'iPod classique avec un jolie coque inspirée de la molette du baladeur MP3 qui a relancé Apple en 2001. En deux coloris (blanc/gris ou noir/rouge), on retrouve le design de l'objet mythique conçu par Jony Ive pour seulement 14,99€. Cette coque affiche la même épaisseur que celle du dessus pour protéger des grosses chutes et même un mousqueton pour l'accrocher à la ceinture.



Acheter la coque iPod pour AirPods Pro

Coque Spigen Tissu

Spigen est un autre spécialiste de la création d'accessoires à destination de nos iPhone, iPad et autres produits Apple. Il se démarque avec une coque Urban en tissu double-épaisseur qui rappelle le HomePod. En cinq coloris, il y a de quoi trouver un modèle plaisant selon ses goûts. Par contre, comptez 16,99€ pour protéger vos AirPods Pro. Cette coque dispose également d'un mousqueton pour l'accrocher à la ceinture.



Acheter la coque Spigen Urban pour AirPods Pro

Coque Glace

Elago décline ses coques en de nombreux thèmes. Cette fois, c'est une glace qui a donné vie à ce modèle très sympathique pour l'été avec un mousqueton et cinq coloris pour plaire à tout le monde. On apprécie le détail du bâtonnet et les couleurs vives. Prix fixé à 15,99€.



Acheter la coque Glace pour AirPods Pro.

Coque ultra fine

Un étui de protection avec un modèle moins original par son style mais très cool et coloré. La Slim Fit d'Elago se décline dans plusieurs tonalités pastels et se trouve même en bi-ton en cherchant bien. Par contre, elle n'a pas d'attache, elle est ultra-simple et pas chère du tout. Comptez 7,99€.



Acheter la coque Slim Fit pour AirPods Pro.

Coque anti-choc bicolore

Dernière coque, la Cyrill Color Brick avec son look bicolore et une finition mate semi-transparente. Elle absorbe les chocs et résiste aux rayures, bosses et chutes indésirables. Elle comprend également un porte-clés et convient particulièrement aux aventuriers et aux maladroits. Prix : 14,99€.



Acheter la coque Cyrill Color Brick pour AirPods Pro