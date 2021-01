L’encoche réduite se confirme sur les iPhone 13 et iPhone 13 Pro

Il y a 7 heures

Medhi Naitmazi

Alors que MacOtakara a rapporté cette semaine de nombreux détails sur les prochains iPad 2021, le blog japonais a partagé cette nuit des informations exclusives sur l'iPhone 13. Sur la base du nouveau rapport, Apple conservera le même design que la génération actuelle avec un châssis légèrement plus épais. Mais il y aura des changements subtils sur la partie caméra et l’encoche.

Des informations sur les iPhone 13 en provenance des fournisseurs chinois

Selon certains fournisseurs chinois, les quatre modèles d'iPhone 13 (Apple conservera les tailles actuelles) auront un design presque identique aux modèles d'iPhone 12 avec des bords plats. La hauteur et la largeur des appareils resteront inchangées, mais l'épaisseur augmentera de 0,26 mm. Ce changement permettra d’augmenter la batterie et de mieux dissimuler les capteurs photos.



En ce qui concerne la partie caméra arrière, des changements intéressants en termes de design sont annoncés. La bosse du module restera telle qu’on la connaît, mais Apple ajouterait un verre saphir qui couvrira les trois objectifs pour les combiner sous un seul élément. Ce serait plus esthétique bien que ce module soit apparemment 0.9mm plus épais au final.



MacOtakara a également noté que le module de caméra de l'iPhone 13 Pro et de l'iPhone 13 Pro Max sera de la même taille, ce qui suggère que le plus petit modèle Pro aura exactement les mêmes objectifs de caméra que le 13 Pro Max - qui comprend l'objectif ultra-large avec stabilisation par déplacement du capteur. L'année dernière, Apple a inclus une meilleure stabilisation et un zoom optique 2,5x uniquement sur l'iPhone 12 Pro Max.

La société a également modifié la position du récepteur supérieur pour réduire la taille de la caméra TrueDepth, ce qui pourrait permettre une encoche plus petite sur les modèles d'iPhone 13. Une demande de la part des clients qui attendent ça depuis des années. En revanche, la réduction ne concernerait que la hauteur, pas la largeur.



En outre, les rumeurs précédentes affirment que toute la gamme iPhone 13 Go intègrera la puce A15, ainsi que le scanner LiDAR, pas seulement les modèles Pro. Et ces derniers auront un écran 120 Hz OLED LPTO.



Selon l'analyste fiable Ming-Chi Kuo, tous les modèles d'iPhone 13 devraient être produits et lancés selon un calendrier classique, ce qui signifie que nous pouvons nous attendre à ce qu'ils soient disponibles en septembre 2021.