SmartDevil : une coque transparente ultra fine pour iPhone 12

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

5

Quand on achète un iPhone, on apprécie généralement le design et la finition. Sur les iPhone 12, il en va de même, surtout qu'Apple a fait des changements importants. Mais quand on débourse 809€ pour l'iPhone 12 Mini, voire 1159€ pour l'iPhone 12 Pro, une coque de protection est indispensable.



Nous avions fait une large sélection de coques pour iPhone 12 à leur sortie, avec un excellent rapport qualité / prix. Mais pour ceux qui ne veulent pas "gâcher" le design de leur iPhone, nous avons trouvé et testé les coques SmartDevil.



SmartDevil : des coques pratiquement invisibles pour iPhone 12

Que vous ayez un iPhone 12 Mini (comme dans le cas de notre test), un iPhone 12, iPhone 12 Pro ou un iPhone 12 Pro Max, les étuis de protection proposés par SmartDevil sont les plus discrets du marché.



Conçue avec un silicone transparent allemand signé Bayer, la coque de SmartDevil est à la fois solide et très fine. Elle n'ajoute que 0,4mm d'épaisseur au dernier smartphone Apple. Mieux, son traitement spécifique permet un aspect mat et limite les traces de doigts.

Bien évidemment, c'était l'argument du constructeur qui parle d'une coque ultra fine. Une fois en main et posée sur l'iPhone, la coque tient toutes ses promesses. L'accessoire s'ajuste au millimètre près - il faut légèrement forcer pour que l'iPhone se place - et les différentes découpes sont impeccables. Les haut-parleurs, la caméra ou les boutons s'alignent parfaitement.

On remarque que la SmartDevil dépasse légèrement autour des bords de l'écran (environ 0.3mm), ce qui permet de protéger ce dernier en cas de chute sur la face avant. Mais comme vous le savez, les iPhone 12 sont équipés du Ceramiq Shield. La vitre avant est donc très résistante et c'est plutôt le dos des nouveaux iPhone qu'il faut sécuriser, sous peine d'avoir une mauvaise surprise comme sur notre iPhone 12 Pro bleu de test :

Prix des coques SmartDevil

Finalement, le seul petit bémol concernant les coques SmartDevil, c'est le prix. Alors qu'une coque transparente en silicone se vend généralement 10€ en moyenne, il faut compter 16,99€ voire 18,99€ selon votre modèle. En revanche, vous aurez le choix entre plusieurs finitions à chaque fois : transparente, blanche, noire, bleu ou noir matte. Le choix transparent permet évidemment de profiter du coloris original de son téléphone.



Notez que le fabricant livre sa coque avec un film de protection pour l'écran en cadeau.