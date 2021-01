Apple publie 3 courtes publicités pour Apple Pay et Face ID

Il y a 28 min (Màj il y a 5 min)

Julien Russo

Réagir

En très peu de temps, Apple Pay et Face ID ont gagné en popularité, si le premier s'est démocratisé dans tous les magasins et pour les achats en ligne, le second a été imposé aux utilisateurs à la place de Touch ID. Apple sait que la confiance en ces deux services n'est pas optimale chez les clients, c'est pour cette raison que la firme de Cupertino a décidé de publier des petites vidéos pour rappeler les points les plus importants.

Publicité

Apple veut gagner votre confiance

Qui a dit qu'une publicité ne se basait que sur des produits ou services qui venaient de sortir ? Apple propose régulièrement des spots publicitaires pour répéter à quel point la confidentialité et la protection de vos données personnelles sont importantes.

Apple Pay est aujourd'hui l'un des services de paiements sur mobile les plus utilisés dans le monde, grâce au très nombreux iPhone, Apple Watch et MacBook en circulation, la firme de Cupertino a réussi à s'imposer sur un jeune marché. Dans les spots publicitaires ci-dessous, l'entreprise a tenu à rappeler que quand vous effectuez un achat via Apple Pay, la transaction est exclusivement entre votre banque et celle du commerçant. À aucun moment, Apple vient récupérer des informations sur ce que vous avez acheté et auprès de qui. Des informations qui pourraient être revendues à prix d'or, mais Apple préfère rester sage à ce sujet !

Dans le spot publicitaire d'Apple Pay, la firme explique "Apple Pay fonctionne sans qu'Apple ne sache ce que vous achetez". Une confidentialité et discrétion appréciée et qui on espère restera sur le long terme...

En ce qui concerne le Face ID, même principe. Quand vous enregistrez pour la première fois votre visage lors de l'activation de votre iPhone, toutes les données sont stockées dans votre iPhone et n'y sortent pas. Certains consommateurs sont terrifiés à l'idée qu'un système modélise leur visage, mais sur iOS, il n'y a aucun souci à se faire. Apple a toujours affirmé dès le lancement de la reconnaissance faciale que l'ensemble des données Face ID restent dans votre iPhone sur une puce dédiée (sécurisé en cas de vol ou de perte) et ne sont pas envoyé vers le Cloud ou sur des serveurs à Pékin (on plaisante).

Apple déclare dans sa publicité : "Les données de Face ID ne quittent pas votre iPhone. Et ne sont pas partagées avec Apple".

Publicité

Dernière publicité...

Pour la dernière publicité, Apple a choisi de mettre en avant le recyclage qui est effectué sur la production de l'iPhone. La firme de Cupertino explique que l'aluminium est recyclé afin de fabriquer des... boîtiers d'Apple Watch !



Une idée de génie.