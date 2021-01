Tesla lance la Model Y à un prix "plus abordable"

Il y a 51 min (Màj il y a 51 min)

Corentin Ruffin

2

Il y a du nouveau chez Tesla avec le lancement précoce de la nouvelle Model Y, attendu dans un premier temps au printemps. En effet, le célèbre constructeur américain vient de rendre disponible la variante Standard Range, qui se veut plus abordable que ses grandes soeurs.



Un premier aperçu de ce qui nous attend en Europe, lorsque la firme d'Elon Musk la commercialisera chez nous.

Tesla propose la variante Standard Range de la Model Y

Il semblerait que Tesla souhaite prendre de l'avance sur ces annonces en sortant la fameuse variante Standard Range de la Model Y, très attendue en Europe. La raison ? Elon Musk avait annoncé un prix plus abordable pour cette dernière. C'est donc aux États-Unis, dans un premier temps, qu'elle est disponible à la vente sur le configurateur officiel.



Prévue de base pour le printemps 2021, la nouvelle version affiche une fiche technique à la hausse, avec notamment une autonomie de 392 kilomètres et une vitesse de pointe de 217 km/h, contre 370 kilomètres et 193 km/h à l’époque. Le véhicule est capable de passer de 0 à 96 km/h en 5,3 secondes, alors que la firme avait annoncé 5,9 secondes à l'époque.



Disponible au prix de 41 990 dollars aux États-Unis, on devrait retrouver un prix avoisinant les 55 000 euros en France.