Les Apple Glass auraient un rôle dans le déverrouillage de votre iPhone

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

Les rumeurs continuent à être nombreuses à propos des futures lunettes connectées d'Apple. En effet, avec les brevets déposés par le géant californien, on s'aperçoit que ce nouveau produit serait plus une extension de l'iPhone plutôt qu'un produit à part. Il se pourrait que les Apple Glass concernent uniquement les possesseurs d'iPhone, soit la même stratégie qu'utilise l'entreprise avec son Apple Watch.

Juste un regard pour déverrouiller votre iPhone ?

Déverrouiller un produit Apple avec un autre produit Apple ? Ce n'est pas nouveau, les possesseurs de Mac avec une Apple Watch peuvent déjà déverrouiller leur ordinateur depuis très longtemps avec leur montre connectée. Cependant, contrairement au Mac, l'iPhone a toujours été un produit indépendant dans son déverrouillage, il vous est proposé soit l'authentification par un code ou via une technologie avancée comme le Touch ID ou le Face ID.



Avec la sortie prochaine des Apple Glass, les choses pourraient très vite changer, puisque la firme de Cupertino travaillerait en ce moment à proposer un système de déverrouillage de l'iPhone via... ses lunettes connectées. C'est ce que raconte un brevet Authenticated Device Assisted User Authentication qui a été déposé en 2018 et qui a fraichement été dévoilé par le registre de l'USPO.

Image by AppleInsider

Apple sous-entend ouvertement qu'un appareil authentifié et porté sur la tête pourrait servir d'élément permettant d'authentifier le propriétaire de l'iPhone et donc de confirmer l'accès aux données personnelles.. Le fonctionnement serait identique à la communication entre un Mac et l'Apple Watch.

Cependant, est-ce vraiment un processus sécurisé ? Pas vraiment. En réalité, les Apple Glass ne se limiteraient pas à être "juste portés" pour déverrouiller un iPhone. AppleInsider qui relaie l'information explique qu'il y aurait différents niveaux de déverrouillage.



Le niveau 1 consisterait à obtenir un déverrouillage partiel dans l'accès à l'iPhone, c'est-à-dire que dès que l'iPhone détecte que vous portez les lunettes sur votre nez, il vous afficherait vos dernières notifications, messages reçus et l'accès au centre de notification, vous n'aurez rien de plus.

Le niveau 2 du déverrouillage serait le niveau de sécurisation maximale. Apple pourrait vous afficher un code d'authentification sur vos lunettes afin de procéder au déverrouillage de votre iPhone, ce système permettrait d'obtenir un code temporaire et permettrait d'optimiser la sécurité au cas où quelqu'un à proximité de vous intercepte le code de votre iPhone. Ce système fait un peu penser au cryptogramme des cartes bancaires qui changent automatiquement plusieurs fois par jour.



Quoi qu'il en soit, Apple devrait pousser au maximum ce lien entre ses Apple Glass et l'iPhone. Ce brevet est une preuve de plus que les Apple Glass devront être utilisés avec un iPhone et aucun autre smartphone ! Après tout, c'est ce que la firme de Cupertino cherche... Vous faire venir dans son écosystème et que vous n'y partiez plus.