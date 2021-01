Apple a vendu 18 millions d'iPhone 12 en Chine sur T4 2020

Un nouveau rapport indique qu'Apple a vendu plus de 18 millions d'iPhone 5G en Chine au quatrième trimestre de 2020, ce qui lui confère plus de 20% de part de marché au cours de cette période.

Les ventes de la gamme d'iPhone 12 sur le marché chinois ont été plus élevées que prévu au quatrième trimestre 2020, atteignant 18 millions d'unités pour une part de marché de plus de 20%.

Des chiffres en hausse pour les iPhone 12 en Chine

Le reste du rapport suggère que l'élan du quatrième trimestre se poursuivra au premier trimestre 2021, Apple continuant de profiter de bonnes performances de ventes dans la région. Selon DigiTimes, les résultats «stupéfiants» du quatrième trimestre signifient qu'Apple a récupéré plus de 20% du marché des téléphones portables au cours de la période. Avant l'annonce de l'iPhone 12, des rivaux comme Huawei, Xiaomi, Oppo et Vivo détenaient plus de 90%. Malgré la pénurie croissante de semi-conducteurs pour les smartphones, Apple affiche donc des chiffres très encourageants dans la région.

Un rapport publié en décembre affirmait qu'Apple prévoyait d'augmenter sa production d'iPhone 12 de 30% au cours du premier semestre 2020 pour répondre à une demande en forte hausse.



Ainsi, la demande pour les différents modèles d'iPhone 12 a poussé la société à fabriquer 96 millions d'iPhone au premier semestre 2021, soit une augmentation de 30% d'une année sur l'autre.



L'année commence bien pour le constructeur qui est aussi celui qui a vendu le plus de smartphones 5G fin 2020.