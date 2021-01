iPhone 12 MagSafe et appareil médicaux : mauvais ménage ?

Avec la sortie récente de la nouvelle gamme d’iPhone 12, Apple a mis encore une fois la barre très haute face a ses concurrents. Adoptant un nouveau look plus carré et embarquant une puissance de feu, le nouveau smartphone s’est également démarqué en donnant une nouvelle vie à la technologie MagSafe.

En effet, le petit nouveau possède un rond aimanté dans son dos permettant de s’aligner et d’être magnétiser à des accessoires de charge, même à la verticale. Seulement, il se pourrait que la technologie nous réserve une mauvaise surprise...

MagSafe et Pacemakers : des soucis à venir ?

Si on sait que la technologie MagSafe possède quelques défauts, il est acquis qu’Apple déconseille de ne pas coller de cartes souples entre le dos du téléphone et la coque.

Mais la Heart Rhythm Society vient de soulever un nouveau problème : celui des interférences avec des appareils médicaux, notamment les pacemakers. Ainsi, un iPhone 12 a été placé près du cœur d'un patient équipé d’un défibrillateur automatique, qui a alors cessé de fonctionner.

Apple précise sur la page iPhone que ses appareils, dans leur globalité, peuvent causer des interférences avec les appareils médicaux, rajoutant que l’iPhone 12, malgré « le fait que tous les modèles d’iPhone 12 contiennent davantage d’aimants que les modèles d’iPhone antérieurs, ils ne devraient pas présenter un risque supérieur d’interférences magnétiques avec les appareils médicaux que les modèles d’iPhone antérieurs ».

La Heart Rhythm Society veut donc prouver le contraire avec ses tests...