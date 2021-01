Satechi lance un chargeur MagSafe 2-en-1 pour iPhone et AirPods

Il y a 4 heures

Alban Martin

Satechi, qui vient d'annoncer la nouvelle station de charge Dock5, est de retour. Aujourd'hui, le constructeur a révélé un nouveau support de chargement sans fil magnétique 2-en-1 en aluminium. L'appareil vous permet de charger votre iPhone 12 et les AirPods compatibles en même temps. Mais pas aussi vite que le MagSafe Duo.

Un chargeur duo chez Satechi

Conçu pour une utilisation mains libres et une charge sans fil, le support de charge magnétique sans fil 2 en 1 en aluminium comprend un chargeur pour iPhone 12 (jusqu'à 7,5 W) et un chargeur (jusqu'à 5 W) pour les AirPods Pro et AirPods avec étui de chargement sans fil.



Le tout dernier chargeur de Satechi comprend une base en aluminium et un support en acier inoxydable pour se fondre parfaitement avec les derniers appareils Apple. Pour commencer, il suffit de brancher l'appareil à l'aide du port USB-C, puis de placer un iPhone et / ou des AirPods dans leurs zones de charge respectives. Les voyants LED indiquent quand les appareils sont en charge. Le support de chargement sans fil magnétique 2 en 1 comprend un rembourrage antidérapant sur le fond avec des aimants intégrés et des rainures d'indentation pour éviter les chocs, les glissades ou les chutes de l'appareil.



Vous pouvez pré-commander le support de chargement sans fil magnétique 2 en 1 en aluminium sur le site de Satechi pour 59,99 $ avec une livraison positionnée à mi-février. On devrait le retrouver sur Amazon rapidement.

Le Dock5 de Satechi annoncé lundi peut charger jusqu'à cinq appareils simultanément, avec un emplacement de chargement Qi, deux ports USB-C et deux ports USB-A.