Il fait tourner Linux Ubuntu sur un iPhone 7 jailbreaké

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Le jailbreak permet aux utilisateurs d'exécuter des applications non certifiées et d’appliquer des modifications à iOS, mais un utilisateur a récemment décidé d'aller plus loin et d'installer le système d'exploitation Ubuntu sur un iPhone.

L'expérience a été partagée par l'utilisateur newhacker1746 sur Reddit.



Regardez la vidéo :

Un exploit fait par un utilisateur avec un iPhone 7 jailbreaké

Selon le témoignage, l'iPhone 7 utilisé pendant le processus ne fonctionnait plus en raison d'un problème dans sa mémoire interne. C'est à ce moment que l'utilisateur a décidé d'essayer d'installer un autre système d'exploitation sur l'appareil via une connexion Ethernet USB.



Le processus nécessite l'outil de jailbreak checkra1n, qui est basé sur l'exploit matériel non patchable «checkm8». De plus, le noyau utilisé pour exécuter Ubuntu sur l'iPhone ne semble pas être compatible avec d'autres puces que la A10 Fusion. Il faut donc un iPhone 7.



Après de nombreuses étapes, l'utilisateur a réussi à exécuter la version arm64 d'Ubuntu 20.04 (une distribution Linux populaire) sur l'iPhone. Le résultat peut être vu dans la vidéo ci-dessus, qui montre le démarrage du système d'exploitation en mode ligne de commande sur le téléphone.

Bien que cela puisse ne pas être utile pour la plupart des utilisateurs, il est toujours intéressant de voir ce que le jailbreak permet sur les appareils Apple. Cela nous rappelle par exemple ceux qui ont réussi l’an dernier à exécuter le système d'exploitation Android sur un iPhone 7 à l'aide de checkra1n. Dans les deux cas, les hackers se sont basés sur le projet Sandcastle de la société Corellium qui est en procès contre Apple.

Le tuto complet

Si vous êtes un utilisateur expert, le tutoriel complet pour exécuter Ubuntu sur iPhone 7 se trouve dans cet article de Reddit.



Voici les pré requis qui vont vous donner une idée du travail à accomplir :

répertoire accessible en écriture disponible sur nfs, y compris le serveur dhcp sur le réseau local

checkra1n 0.10.2-beta (obtenir à https://checkra.in/releases/0.10.2-beta)

Fork de noyau pour h9x / A10 (https://github.com/corellium/linux-sandcastle)

utilitaires projectsandcastle (https://github.com/corellium/projectsandcastle)

Soit un compilateur croisé arm64, soit un périphérique natif arm64. Par exemple un rpi4 le 20.04 <- très utile pour pouvoir chrooter et configurer, sinon vous devrez utiliser qemu-user

Script de configuration du pont / règles udev https://github.com/newperson1746/iphone7-linux-nfsroot