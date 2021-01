Bons plans iOS : Old Mans Journey, Drop Flop!, DuoCam

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Old Mans Journey, Drop Flop!, DuoCam. L'occasion d'économiser 28,1€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

PhotoTangler (App, iPhone / iPad, v2.22, 2 Mo, iOS 8.0, Kurt Miller) passe de 3,49 € à gratuit. PhotoTangler Collage Maker est une application d'images qui transforme instantanément vos photos préférées en beaux collages. Il vous permet de les mélanger de façon unique et créative. C'est facile, amusant, et les résultats semblent magiques ! Il suffit de déposer des photos, et de regarder PhotoTangler les mélanger ensemble avec toutes les autres photos à proximité. N'importe qui peut obtenir un résultat magnifique et professionnel en deux secondes.



On peut évidemment personnaliser le résultat, choisir le fondu, l'ombre, etc. De même, il est possible d'ajouter du texte et de choisir la résolution de sortie ainsi que le ratio.



Pas mal pour ceux qui partage leur moment en famille sur Facebook par exemple.



Les + : Les outils





DuoCam (App, iPhone, v1.4, 3 Mo, iOS 13.0, Fifteen Jugglers Software UG) passe de 4,49 € à gratuit. Capturez les deux versions de l'histoire ! Enregistrez votre prochaine aventure passionnante et vos émotions et réactions réelles en même temps.



Enregistrez simultanément les caméras avant et arrière sur votre iPhone récent. Partagez votre vidéo DuoCam sur tous les réseaux sociaux, à la fois dans Stories et dans vos flux.



Déplacez et redimensionnez l'image dans l'image ou retournez les caméras en temps réel pendant l'enregistrement.



Les + : Parfait pour les vlogs





AirDisk Pro (App, iPhone / iPad, v6.1.1, 22 Mo, iOS 12.0, Felix Yew) passe de 2,29 € à gratuit. Publicité Une application qui va transformer votre iPhone ou iPad en clé de stockage sans fil. On peut ainsi transférer sans câble des fichiers volumineux (photo, vidéo, musique, document) entre son ordinateur et son iPhone ou iPad et inversement.



C'est pratique et ca fonctionne, alors que demander de plus ? Il y a même la possibilité de prévisualiser les fichiers.



Les + : Très facile





Jeux gratuits iOS :

Playground AR (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v4.1, 113 Mo, iOS 12.0, Marc Sureda) passe de 3,49 € à gratuit. Imaginez, pouvoir générer des jouets autour de vous, n'importe où et à tout moment. Quel rêve de gosse, n'est-ce pas ? C'est désormais possible avec Playground AR: Physics Sandbox qui propose de jouer avec des blocs de construction ou encore des véhicules en tous genres.



Ainsi, vos enfants (ou vous-même) pourront laisser libre court à leur imagination : construisez des bâtisses avec les cubes ou des circuits pour les voitures télécommandées.



Vous l'aurez compris, les possibilités sont infinies et permet le divertissement où que vous soyez !



Les + : Un terrain de jeu virtuel





Drop Flop! (Jeu, , iPhone / iPad, v3.0.4, 10 Mo, iOS 12.0, Andrey Spencer) passe de 1,09 € à gratuit. Testez vos compétences de réflexe dans ce jeu en tapant sur l'écran, pour que la balle rebondisse ! Le jeu est facile à apprendre, difficile à maitriser : Appuyez sur l'écran pour lancer une balle

Chronométrez vos frappes pour attraper chaque balle

Jouez à votre rythme





Pyrotexni Fireworks (Jeu, Divertissement, iPhone / iPad, v1.8, 6 Mo, iOS 9.0, Doko Software) passe de 1,09 € à gratuit.

Tapez et faites glisser avec un ou plusieurs doigts pour créer des explosions de feux d'artifice, ou faites glisser le curseur sur l'écran.



Vous pouvez entendre des effets sonores d'explosion et afficher des milliers de particules colorées sur votre iPhone ou votre iPad.



Pyrotexni est parfaitement sûr et ne fera pas fondre votre écran. :)



Les + : C'est beau

Les + : C'est beau

Un effet détente





Promotions iOS :

Twinfold (Jeu, Stratégie / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.4, 105 Mo, iOS 10.0, Kenny Sun) passe de 3,49 € à 2,29 €.

Twinfold est un jeu de stratégie remue-méninges dans lequel vous fusionnez des nombres et écrasez des visages.



Le concept vous paraît bizarre ? Pourtant, l'essayer c'est l'adopter !



Les + : Les amateurs de stratégie vont se régaler





SketchParty TV (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v4.5.1, 57 Mo, iOS 12.0, Magnate Interactive Ltd) passe de 6,99 € à 5,49 €.

SketchParty TV est le jeu de dessin et de devinette dans le style Pictionary à jouer sur votre iPad et Apple TV!



Vous pourriez acheter un chevalet, un immense bloc de papier et des marqueurs, puis écrire une longue liste de mots et inventer quelques règles, puis essayer de suivre les points et avoir des traces de marqueurs partout sur vos meubles. Mais qui veut faire ça?



OU



Vous pourriez jouer à un jeu de dessin en utilisant des objets que vous avez déjà à la maison, comme votre iPad, votre télévision haute définition, et votre Apple TV. Activez simplement le Mirroring AirPlay, choisissez les côtés, et démarrer une SketchParty. C'est aussi simple que ça!



Les + : Le jeu de référence pour s'amuser en famille ou entre amis





Old Mans Journey (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.15, 1,6 Go, iOS 10.0, Broken Rules) passe de 4,49 € à 1,09 €.

Old Man's Journey mêle réflexion, aventure et voyage poétique.



Très beau, Old Man's Journey est aussi accessible à tous grâce à un gameplay simple mais bien pensé. Le but sera de faire avancer le vieux monsieur en modifiant son environnement. Les niveaux sont en fait des casses-têtes conçus un par un par les développeurs.



Un jeu authentique sur la vie, le regret et l'espoir qui nous conte l'histoire d'un vieil homme dans des graphismes époustouflants !



Les + : Un chef d'oeuvre