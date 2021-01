Les expéditions d'iPhone en hausse de 10% en 2020

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Réagir

Alors que l'année 2020 a frappé de plein fouet de nombreuses entreprises, notamment dans le secteur des smartphones, il semblerait qu'Apple ne soit pas trop impacté par la pandémie mondiale. Mieux encore, la firme afficherait une hausse des expéditions d'iPhone à hauteur de 10% par rapport à l'année dernière.



Un véritable succès par rapport aux tendances du marché, notamment grâce à la sortie de la nouvelle gamme d'iPhone 12.

Publicité

Selon DigiTimes, les iPhone sont en hausse de 10% en 2020

Selon DigiTimes Research, les expéditions mondiales de smartphones ont subi une baisse globale de 8,8% en 2020, soit l'équivalent de 1,24 milliard d'unités. Cette baisse ait dû principalement aux ravages causés par la COVID-19, qui a forcé la fermeture de nombreux magasins physiques dans le monde.



Alors qu'on pouvait s'attendre à une baisse du côté d'Apple, il semblerait que la firme de Cupertino nage à contre-courant puisqu’une hausse de 10% a été constatée par rapport à 2019. De quoi réjouir ces derniers quand on sait que "les expéditions mondiales ont chuté de plus de 20% sur un an au premier trimestre 2020, ont chuté à un taux à deux chiffres au deuxième et ont réduit la baisse à un chiffre au troisième".



Cependant, les expéditions mondiales de smartphones compatibles 5G ont atteint 280 à 300 millions d'unités en 2020, contre 20 millions d'unités l'année passée. Toujours selon nos confrères, ce serait l'iPhone 11 le grand gagnant de l'année avec 37,7 millions d'unités.



Source