La fonction "Localiser" d'iOS 14.3 fait apparaitre un onglet "Objets"

Cela fait maintenant plus d'un an que nous attendons impatiemment les AirTags, les petits traqueurs d'objets d'Apple devaient débarquer en fin d'année dernière, mais visiblement ils ont eu un retard de dernière minute. Les preuves d'une commercialisation imminente continuent à s'enchainer, notamment suite à la découverte d'un nouvel onglet dans l'application "Localiser" sur l'iPhone.

Encore quelques semaines d'attentes ?

Vous êtes du genre à toujours perdre vos clés de voiture ? À ne plus savoir où vous avez mis votre vélo dans le garage ? À toujours oublier votre sac à main ? Les AirTags vont vous aider au quotidien.

Ce nouveau produit Apple va venir s'attacher à vos objets pour vous révéler leur position exacte quand vous les avez égarés.

Ce type de produit n'est pas nouveau, il y a déjà plein de concurrents qui proposent ce genre d'accessoires à un prix aux alentours de 50 euros et parfois moins. Cependant, c'est la première fois qu'un tel produit va apparaitre dans le catalogue de la firme de Cupertino.



Ce qui est assez frustrant avec les AirTags c'est l'absence d'informations à propos de la date de sortie. Normalement, quand un nouveau produit Apple s'apprête à pointer le bout de son nez, nous avons une date estimée pour sa mise en vente (grâce aux nombreux leakers), mais là c'est silence radio.

Rassurez-vous, cette attente pourrait bientôt se terminer. Certains utilisateurs d'iOS 14.3 ont remarqué une nouveauté très intéressante dans l'application qui sert à localiser ses produits Apple connectés à votre compte iCloud.

En effet, Apple a ajouté un onglet "Objets". Pour voir cette nouvelle catégorie, il suffit d'ouvrir Safari et d'entrer dans l'URL : findmy://items puis de valider.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, les utilisateurs peuvent désormais ajouter un AirTag pour retrouver un objet perdu.

Quand on appuie sur le bouton "Ajouter un objet", une fenêtre (identique à celle d'une connexion d'un HomePod ou d'AirPods) va s'afficher en bas de votre écran.

Celle-ci affiche une loupe et vous indique que votre iPhone est en train de chercher les AirTags qui sont à proximité en mode appairage.

Une fois l'accessoire détecté, vous pouvez le sélectionner dans la liste puis appuyer sur le bouton continuer. On imagine qu'après Apple vous propose d'entrer un nom du type "AirTag clé de voiture" ou "AirTag télécommande TV". Une fois enregistré, l'accessoire sera disponible dans l'application "Localiser" à travers l'onglet "Objets".



Cette nouveauté visible depuis aujourd'hui montre une fois de plus qu'on s'approche de l'annonce et de la commercialisation des AirTags, puisque maintenant que la fonction de connexion est visible et disponible, les AirTags ne devraient plus tarder.

