Île-de-France Mobilités permet de recharger le pass Navigo en NFC

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

5

L’application ViaNavigo passe en version 7.0 ce matin avec deux nouveautés majeures : un changement de nom pour devenir Ile-de-France Mobilités et la possibilité de recharger son pass depuis l’iPhone en NFC. Une première victoire dans l’ouverture de la technologie d’Apple dans les transports en commun français.

Île-de-France Mobilités remplace ViaNavigo et permet de recharger son pass via l’iPhone

Recharger son pass Navigo en NFC avec son iPhone est donc enfin possible. Le service aurait dû être activé le 20 janvier, mais les développeurs ont pris de l’avance avec une mise à jour qui a été publiée cette nuit.



Pour en profiter, il faut mettre à jour l’app ViaNavigo qui devient pour l’occasion Île-de-France Mobilités puis aller dans l’onglet « Achat » afin d’acheter ou de recharger son titre de transport.

Pour recharger son Navigo, il suffit alors de tapoter sur la carte du Pass puis de valider « lire mon pass » qui va déclencher une fenêtre modale façon AirPods. Approchez alors votre carte Navigo que le haut de l’iPhone pour établir la communication NFC. L’app vous proposera alors de régler votre forfait jour, hebdomadaire, mensuel ou annuel.

Plus besoin de vous rendre sur une borne RATP pour recharger votre pass. Une victoire qui précède l’utilisation complète de l’iPhone en tant que titre de transport, chose promise pour le mois de février.



Attention, si un iPhone 7 minimum est requis, l’app précise que les iPhone XS et iPhone XR sont incompatibles pour le moment. Et iOS 13 ou supérieur est requis.

Rechargez votre passe Navigo en le posant simplement au dos de votre iPhone. À la vibration, votre passe est détecté et prêt à être rechargé.

Télécharger l'app gratuite Île-de-France Mobilités