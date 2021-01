Renaulution : Renault annonce les R5 et 4L électriques !

Il y a 3 heures

Alban Martin

Luca de Meo, le nouveau patron de Renault, a présenté la stratégie de l’entreprise pour les prochaines années. Baptisée « Renaulution », cette nouvelle ligne de conduite est accès sur la résurrection avec une marge soignée, la rénovation avec le renouvellement de la gamme et la révolution avec un nouveau modèle économique. Mais plus que cela, ce sont les 10 nouveaux modèles électriques qui nous intéressent ici avec notamment la renaissance des R5 et 4L !

Renault R5 et 4L

D’ici 2025, Renault Nissan a prévu 24 nouveautés dont au moins 10 électriques. Outre les Mégane eVision et Nissan Ariya, les surprises se nomment Renault 4L et R5 électriques.



Avec la Renault 5 (R5), le constructeur espère se relancer en proposant un véhicule électrique groovy de type Mini. Gilles Vidal en chef du design a déclaré :

Le design du prototype Renault 5 est basé sur la R5, un modèle culte de notre héritage. Ce prototype incarne simplement la modernité, un véhicule en adéquation avec son époque : urbain, électrique, attractif.

Pour rappeler sa filiation, la nouvelle R5 reprend la forme des phares d'origine, une prise d'air de capot qui cache une trappe de chargement et un «5» sur la grille latérale, les roues et le logo arrière. Hormis le concept, Renault n’a révélé aucun autre détail technique. Cependant, il a décrit la R5 comme une «voiture de ville», ce qui signifie qu'elle sera limitée en autonomie - un peu comme la Honda E.

Autre fait, Renault a annoncé le retour de la 4L, une autre icône. Mais là, il faudra repasser pour voir à quoi elle pourrait ressembler.

Mobilize : de l'auto partage

Les autres véhicules intéressants annoncés par Renault proviennent d'une nouvelle marque appelée Mobilize. Elle développe quatre véhicules de mobilité, dont deux pour le covoiturage, un pour le transport et un pour les livraisons du dernier kilomètre. Renault avance que Mobilize représente 20% du chiffre d'affaires du groupe d'ici 2030.



Cette nouvelle entité « vise à développer de nouvelles sources de bénéfices provenant des services de données, de mobilité et d’énergie au profit des utilisateurs de véhicules ».

Des Alpine électriques

Enfin, la marque sportive du constructeur au losange, Alpine, prévoit de commercialiser deux SUV électriques, ainsi qu'une compacte branchée. Point de détail mais on comprend que les équipes ne seront pas au chômage demain. Idem avec Dacia qui accueillera la Spring électrique au début de l’année 2021.