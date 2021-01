Arkfront : le successeur de FTL est de sortie sur mobile

Medhi Naitmazi

Annoncé fin 2020, le nouveau jeu de shoot nommé ArkFront est désormais disponible sur iPhone et iPad. Il s'agit d'une belle surprise inspiré de FTL: Faster Than Light.



Regardez la vidéo diffusée sur le compte officiel :





Arkfront est disponible sur l'App Store

Arkfront est un jeu de tir arcade développé par le studio Intensity Faucet Games et qui propose pas moins de 120 niveaux à parcourir avec plus de 15 types d'ennemis différents. Mais la partie shoot n'est pas la seule tâche qui vous est confiée dans ce digne successeur de FTL puisqu'il va falloir aussi planifier vos sorties et équiper vos vaisseaux si vous voulez survivre dans l'espace.



Sans surprise, votre progression dans le jeu vous apportera des richesses nécessaires à l'achat de nouveaux équipements vous permettant de toujours mieux défendre l'ARK et l'avenir de l'humanité avec elle.



Les commandes mobile first rendent ce titre d'action au rythme effréné simple à jouer, mais difficile à maîtriser. Et la rejouabilité est assurée par le nombre de missions (120) mais aussi par la génération aléatoire avec des campagnes toujours uniques. Sans oublier un défi hebdomadaire ou des modes de jeu alternatifs tels que Countdown et Endless.



Arkfront est un très bon jeu de shoot premium vendu au prix de 3,49€ !

Télécharger le jeu Arkfront