Necrobarista reçoit sa première mise à jour sur Apple Arcade

Il y a 1 heure

Alban Martin

Réagir

Necrobarista de Route 59 Games était arrivé sur Apple Arcade et PC l'été dernier, voici qu'il reçoit sa première mise à jour. Necrobarista est un roman visuel cinématographique qui se déroule dans un café de Melbourne avec une réalisation graphique et une bande sonore brillante. Cette dernière est signée Kevin Penkin, compositeur nominé aux BAFTA pour Florence, Made in Abyss et Norn9.

Publicité

Necrobarista reçoit le DLC "Walking to the Sky"

Quelques semaines après sa sortie, Route 59 avait annoncé que Necrobarista bénéficierait d'améliorations du gameplay et d'ajouts de contenu gratuits. Aujourd'hui, le jeu a été mis à jour à 1.02 sur Apple Arcade, apportant la première extension narrative gratuite intitulée «Walking to the Sky». Cette extension est disponible après avoir terminé l'histoire principale et ajoute environ deux heures de jeu pour les joueur. Si vous n'avez pas encore testé Necrobarista, il s'agit de l'un des meilleurs jeux mobiles de 2020. Regardez la bande-annonce de lancement :

En plus de l'extension «Walking to the Sky», Necrobarista a également amélioré l'accès au suivi des succès du Game Center et à un écran de chargement repensé. Il sera intéressant de voir ce qui sera ajouté au jeu à l'avenir grâce aux mises à jour.



Pour ceux qui ont raté la sortie du jeu, Il s’agit d’un visual-novel avec une direction artistique élégante et raffinée mais très dark. L'ensemble est efficace et très prenant, bien qu'assez classique dans son déroulement.



Necrobarista est disponible sur Apple Arcade ici et Steam.

Télécharger le jeu Necrobarista