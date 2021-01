Foxconn : une usine à 270 millions en construction au Vietnam

Foxconn continue à être un partenaire prioritaire pour Apple, avec une collaboration qui dure depuis plus de 15 ans, les deux entreprises ne sont pas près d'arrêter de travailler ensemble. D'après un récent rapport de Reuters, Apple aurait demandé à Foxconn de construire une géante usine au Vietnam pour fabriquer des MacBook et des iPad.

Foxconn va investir au Vietnam

Il est loin le temps où Foxconn misait tout sur la Chine, aujourd'hui l'entreprise investie dans d'autres pays où les salaires sont aussi faibles qu'en Chine. Il faut dire qu'avec le mandat présidentiel de Donald Trump et le Covid-19 qui a tout bloqué en Chine pendant 1 mois et demi, il est logique aujourd'hui qu'il ne faut pas miser à 100% sur la Chine.

Ces autres pays qui voient leurs productions d'appareils électroniques exploser c'est essentiellement Taïwan, l'Inde et le Vietnam. Ce dernier est un atout majeur dans la production, puisque les salaires sont bas, on retrouve une population essentiellement jeune (plus de 50% de la population est âgée de 25 ans ou moins sur 97 millions d'habitants) et le gouvernement est particulièrement conciliant pour les gros investissement d'entreprises étrangères.



Le dernier gros projet de Foxconn va être situé dans la province de Bac Giang (dans le nord du Vietnam). Foxconn projette de construire une très grande usine pour être en mesure de produire 8 millions d'ordinateurs portables et de tablettes par an. Si cette performance de production parait très élevée c'est que la superficie de l'usine va être très importante et les recrutements massifs pour répondre aux fortes commandes d'Apple.

L'investissement de Foxconn au Vietnam n'est pas nouveau, d'après les différents rapports publiés en ligne ces dernières années, la firme aurait déjà investi 1,5 milliard de dollars dans des infrastructures au Vietnam. En 2021, Foxconn prévoit de recruter 10 000 travailleurs locaux et investir 700 millions de dollars supplémentaires. Si Apple n'est pas le seul client qui exploitera ces infrastructures, ça sera le principal puisque la firme chinoise tire essentiellement ses revenus des commandes d'assemblages du géant californien.



Avec ce projet, Foxconn s'inscrit dans les dernières permissions de licences accordées par le gouvernement vietnamien. Celui-ci a aussi donné le feu vert pour le projet de fabrication de panneaux photovoltaïques de Ja Solar PV Vietnam (210 millions de dollars) et de deux usines de Risesun New Material Vietnam et Kodi New Material Vietnam de Risesun Investment Pte.Ltd. Le dernier projet représente environ 75 millions de dollars !

Grâce à ces investissements dans le pays, le gouvernement signe une belle baisse du chômage.



