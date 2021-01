Un prototype d’iPhone 5S noir et ardoise en photos

Medhi Naitmazi

De nouvelles images partagées sur Twitter par @DongleBookPro ce week-end montrent l'iPhone 5s dans une variante inédite, à savoir un coloris noir et ardoise au dos.



Cette version a probablement été utilisée dans le but de dissimuler l'iPhone 5s pendant sa phase de test, afin de le faire passer pour l'iPhone 5.

Une couleur inédite pour l’iPhone 5S

Pour ceux qui le ne savent pas, l'iPhone 5 était disponible en deux couleurs à son lancement en 2012 : Blanc et argent et «

Noir et ardoise. Avec l'introduction de l'iPhone 5s l'année suivante, Apple avait choisi trois nouvelles couleurs : argent, or et gris sidéral.



Alors que ces images pourraient suggérer qu'Apple envisageait de rendre l'iPhone 5s disponible en noir et en ardoise, DongleBookPro affirme que la conception de ce prototype a probablement été choisie pour aider à masquer l'iPhone 5s alors qu'il était encore en cours de développement.

This unit has a slate gray iPhone 5 style housing (likely to try and conceal the device) with numerous differences from production (matte top & bottom)



Additionally it was manufactured in December of 2012, months after the 5 was released pic.twitter.com/qmKBxCuih7 — Dongle (@DongleBookPro) January 17, 2021

Cet appareil dispose d'un boîtier de style iPhone 5 gris ardoise (susceptible d'essayer de dissimuler l'appareil) avec de nombreuses différences par rapport à la production (haut et bas mat).



Le prototype d'iPhone 5s vu ici a été fabriqué en décembre 2012, soit trois mois après l'annonce de l'iPhone 5 et environ neuf mois avant l'annonce officielle de l'iPhone 5 le 10 septembre 2013.



La couleur noir et ardoise de l'iPhone 5 était incroyablement populaire et de nombreuses personnes ont demandé à Apple de proposer quelque chose de similaire depuis. Le gris sidéral a remplacé le noir et ardoise dans la gamme de couleurs du constructeur. La couleur ardoise n’a vécu qu’un an sur l’iPhone 5, l’iPad Mini 1 et l’iPod Touch 5.



Pour mémoire, l'iPhone 5s a été lancé en septembre 2013. L'appareil était équipé pour la première fois de Touch ID, d'un processeur A7 64 bits et d'un flash LED True Tone. Parmi les autres nouvelles fonctionnalités, citons un objectif à cinq éléments avec une ouverture f / 2,2, un capteur de caméra 15% plus grand, un mode rafale et une capture vidéo Slo-Mo 720p à 120 images par seconde.