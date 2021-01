Tim Cook évite la question sur l'Apple Car

L'interview de Tim Cook par la chaîne Fox News a permis de revenir sur les dernières actualités autour de la marque à la pomme. Entre l'investissement pour l'équité raciale, la suppression de l'application Parler ou encore l'Apple Car, il y avait de quoi faire.

Ce dimanche soir, Tim Cook s'est livré au jeu de l'interview sur Fox News. Plusieurs sujets récents ont été abordés comme la suppression de l'application Parler, les investissements contre le racisme, la mort de Steve Jobs ou encore l'Apple Car, sujet secret, évité par le PDG de la firme de Cupertino.

La première question concernait l'investissement de 100 millions de dollars dans un programme d'équité raciale annoncé il y a quelques jours par Apple :

L'année dernière, avec le meurtre de George Floyd, cela a apporté une urgence. Nous sommes donc ravis de pouvoir faire notre part ici et nous espérons que d'autres personnes suivront.

Nous espérons faire du Propel Center un pôle d'innovation qui dessert l'ensemble des HBCU, mais qui devient également une source d'informations et une source d'inspiration pour l'ensemble de l'empreinte des HBCU.



Je me souviens d'une époque Chris, que vous soyez au lycée ou au collège ou au-delà, vous regardez autour de vous et il n'y a que des blancs, que ce soit dans un collège, une université ou une école supérieure ou quelque chose comme ça. Et vous vous demandez, pourquoi ? Et je pense que c'est l'absence d'opportunité. Le but de ce programme, c'est de donner aux gens l'opportunité.