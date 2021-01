BOE et Luxvisions fournissent des composants pour iPhone 12

Fin 2020, un rapport de Chine affirmait que BOE avait officiellement passé la certification d'Apple et devrait commencer les expéditions OLED au début de 2021. Aujourd'hui, un site coréen a signalé que BOE et Luxvisions sont entrés dans la chaîne d'approvisionnement d'Apple.

© iFixit

Des caméras frontales et des écrans OLED pour les iPhone 12

Le rapport affirme que Luxvisions Innovation Technology a acquis le fournisseur de caméras frontales d'Apple, Cowell E Holdings. L'acquisition a permis à Luxvisions de devenir immédiatement le premier fournisseur de modules de caméra frontale du constructeur américain.



Les récentes mesures prises par BOE et Luxvisions indiquent que les entreprises chinoises ont commencé à courir après les entreprises sud-coréennes qui dominaient les marchés pour les composants à valeur ajoutée.



De son côté, BOE commencera à fournir des panneaux d'affichage OLED à Apple pour l'iPhone 12 jeudi de cette semaine. Il est entendu que BOE a reçu une approbation finale d'Apple à la fin du mois dernier.



Maintenant, Samsung Display et LG Display devront rivaliser avec BOE afin d'obtenir de futures commandes d'Apple, mais ils doivent également rivaliser avec BOE pour obtenir des commandes d'autres fabricants de smartphones tels que Samsung Electronics, OPPO, VIVO et Xiaomi.



BOE est le plus grand fabricant d'écrans en Chine qui a connu une croissance rapide avec le soutien du gouvernement chinois. Nous essayerons de dénicher les premiers modèles d'iPhone 12 équipés de ces nouveaux composants dès que possible.