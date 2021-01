GTA 5 : un rendu impressionnant en 8K avec Ray Tracing RTX 3090 Graphics Mod

Hier à 20:53 (Màj hier à 20:53)

Corentin Ruffin

Dernièrement, avec la sortie des dernières consoles de salon, nous avons tendance à pointer du doigt la qualité proposée par ces dernières. Seulement, les ordinateurs ne sont jamais réellement en reste avec l'arrivée fréquente de composants qui peuvent faire pâlir Sony et Microsoft en même temps.



Ainsi, avec la sortie mitigée de Cyberpunk 2077, il faut bien avouer que les graphismes proposés sont impressionnants sur certaines machines de guerre. Mais, aujourd'hui, c'est le célèbre et toujours aussi populaire Grand Theft Auto 5 qui refait parler de lui.



En effet, grâce à un mod Ray Tracing, une vidéo du jeu à fait surface montrant une résolution 8K et un rendu bluffant.

Grand Theft Auto V avec un mode Ray Tracing

Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de Grand Theft Auto 5 a été publiée sur YouTube, avec une petite différence par rapport à celle que nous avons l'habitude de voir. En effet, celui-ci intègre un mode spécifique pour la pluie avec un autre mot Ray Tracing pour se rapprocher des derniers jeux phares.



De plus, c'est une sublime carte graphique RTX 3090 qui fait tourner la bête, permettant d'accéder à la 8K. Le résultat laisse sans voix et permet d'entrevoir ce qui pourrait nous attendre à la sortie du prochain GTA 6.



La vidéo impressionnante ci-dessous :