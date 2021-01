Jay Blahnik le VP Fitness d'Apple s'exprime sur Fitness+

Disponible aux États-Unis, Fitness+ est un nouveau service vous proposant des entraînements enregistrés par des coachs professionnels. Le service rencontre un certain succès et propose déjà une multitude de cours pour vous faire bouger du canapé. Jay Blahnik qui est le directeur principal de l'activité fitness chez Apple s'est exprimé pour la première fois sur les coulisses de Fitness+.

Découvrez comment travaillent les coachs Fitness+

Concevoir un service spécialisé dans les entrainements physiques ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il a fallu développer l'interface, mais aussi trouver l'équipe de coachs pour accompagner les abonnés Fitness+.

Pour ce nouveau service, Apple a tenu à trouver des coachs qui vous donneront envie d'aller jusqu'au bout de l'effort, mais aussi des personnes avec une personnalité sympathique, attachante et agréable.

Puisque si un coach est capable de vous donner des instructions, c'est encore mieux pour votre fidélité si vous vous attachez au personnage !



Le directeur a dévoilé quelques informations croustillantes à propos de Fitness+. C'est au cours d'une interview dans le podcast Healthy-ish que Blahnik a communiqué les coulisses de ce nouveau service... pas comme les autres.

La diversité, le premier point

L'une des priorités d'Apple, c'est la diversité. En plus de la compétence et du talent, la firme de Cupertino a toujours été attachée aux recrutements de personnes ayant différentes cultures et couleurs de peaux :

Les entraîneurs sont diversifiés et accueillants, ils sont vraiment maîtres de leur métier, et ils vous pousseront à travailler dur, mais ils vous égayeront également le moral et vous garderont motivé à vous y tenir.

Jay Blahnik explique aussi qu'il y a une excellente ambiance dans l'équipe Fitness+. En coulisse, les coachs plaisantent entre eux et se divertissent ensemble après les séances d'enregistrement. Toute cette bonne humeur est un atout pour le service puisque cette belle complicité se ressent lors des entraînements.

Vous le sentez, dès la toute première vidéo que vous essayez. Vous aurez juste l'impression d'être dans un endroit accueillant, solidaire et vraiment motivant.

Le suivi de l'Apple Watch est une idée fantastique

Lors de l'interview, le directeur a réaffirmé que la position d'Apple concernant les mesures des données était quelque chose de formidable. En effet, quand vous avez une Apple Watch au poignet (ou même une Apple TV), vous pouvez voir les calories perdues, les battements de votre coeur en temps réel ou encore la durée de l'entrainement en cours.

Selon Blahnik, ces informations qui paraissent des détails au premier abord sont en réalité une véritable source de motivation qui vous pousse à aller jusqu'au bout de l'entrainement !

Je pense que vouloir mesurer ce que nous faisons est presque une nature humaine. Si vous savez comment vous allez, vous pouvez voir quand vous reculez, quand vous tirez devant vous ou quand vous restez le même. Les mesures ne sont pas toujours une question de progression.

Autre point important c'est la récompense. Nous aimons voir nos objectifs, notre progression, mais notre cerveau demande aussi des récompenses et accomplissements, ce qui est une source de satisfaction.

Blahnik a souligné que l'animation "célébration" en cas de fermeture des anneaux en plein entrainement était quelque chose qui ajoutait un petit plus pendant l'exercice.

Vous pourriez être au milieu d'un ensemble de burpee ou quelque chose de vraiment difficile. Mais lorsque la célébration a lieu, c'est comme un petit défilé pour une personne, et cela vous motive d'une manière inattendue à passer, ce qui est génial.

Vous l'aurez compris, tout a minutieusement été prévu pour vous faire aimer Fitness+ et vous donner envie de repousser vos limites et atteindre vos objectifs. Le nouveau service d'Apple est le résultat d'une longue organisation et d'un travail permanent autour du suivi et de la récompense de l'effort.

Si pour l'instant le service n'est pas encore disponible en France, il rencontre déjà un fort succès aux États-Unis (ce qui est bon signe pour la suite).