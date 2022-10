Apple diffuse la publicité "All You Need is iPhone" pour Fitness+

Apple a partagé aujourd'hui une nouvelle publicité pour Fitness+ mettant en avant la nouvelle fonctionnalité d'iOS 16.1 qui permet aux utilisateurs d'iPhone d'accéder et d'utiliser le service sans Apple Watch. Une bonne nouvelle pour les futurs clients qui ne voulaient pas acquérir une tocante connectée juste pour ça.

Une contrainte de moins pour  Fitness+

Depuis son lancement, Apple Fitness+ nécessite une Apple Watch pour suivre les séances d'entraînement, les informations recueillies par la montre étant affichées sur l'écran du téléviseur appairé. Avec iOS 16.1, Apple a commencé à permettre aux propriétaires d'iPhone qui ne possèdent pas d'Apple Watch de faire des exercices directement sur l'iPhone, mais aucune mesure de suivi cardiaque n'est disponible. Logique.

Ces nouvelles fonctionnalités permettent aux propriétaires d'iPhone de s'abonner au service Apple Fitness+ après avoir mis à jour leur logiciel vers iOS 16.1. Apple Fitness+ est proposé au prix de 9,99 euros par mois ou de 79,99 euros par an, plusieurs membres de la famille pouvant partager un même abonnement. Il est également inclus dans l'offre groupée Apple One Premium aux côtés d'Apple TV+, Apple Music, Apple News, Apple Arcade et iCloud+. Le prix du pack vient d'ailleurs d'augmenter de quelques euros.



Voici ce que dit Apple dans sa nouvelle publciité :