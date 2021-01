Parler : le site web est de retour grâce à un nouvel hébergement

Ces dernières semaines, nous avons parlé plusieurs fois d'un nouveau réseau social du nom de Parler et pour cause : ce dernier fait de la concurrence à Twitter tout en permettant une la liberté d’expression totale.



C'est d'ailleurs sur ce dernier que l'administration Trump et ses fervents admirateurs, plus autorisés sur les plateformes concurrentes, ont choisi de communiquer et d'échanger. Suspecte principale de l'établissement des plans des opérations au Capitole, l'application a été bannie de l'App Store et du Play Store.

Parler is back up, and being hosted by "DDOS GUARD" out of Russia. If that's not an obvious sign of its malfeasance, there's nothing else that could possibly be shown to convince you. pic.twitter.com/FkScxQdCoK