Wallace & Gromit: Big Fix Up : un jeu AR disponible aux États-Unis

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Le dessin animé Wallace & Gromit est l'un des rares duos à avoir traversé le temps avec succès, avec tout d'abord dans films dans les années 80 et 90 avant d'être déclinée dans une série dans les années 2000. En France, les deux personnages ne sont pas les plus populaires, mais aux États-Unis par exemple, ils bénéficient d'une belle visibilité.



Ainsi, depuis hier, il est possible de retrouver un nouveau jeu du nom de Wallace & Gromit: Big Fix Up (v1.0.3, 1 Go, iOS 12.0) sur l'App Store américain, prenant la forme d'un jeu de réalité augmentée pour les appareils iOS et Android.



En voici la bande-annonce :

Wallace & Gromit s'attaquent à l'App Store

Le duo en pâte à modeler est donc de retour grâce à un nouveau jeu mobile disponible sur l'App Store et le Play Store ! Pour ceux qui ne connaissent pas, on parle d'un inventeur génial amateur de crackers et de fromage (Wallace) et de son chien intelligent (Gromit).



Aardman Animations lui-même s'est associé à Fictioneers pour cette nouvelle histoire de Wallace et Gromit, leur première en plus d'une décennie. En utilisant la réalité augmentée, pouvez interagir avec les personnages et l'histoire de différentes manières, et ça semble plutôt bien foutu.



Espérons que le jeu s'exporte à l'étranger, notamment en France ! Wallace & Gromit: Big Fix Up est disponible gratuitement, mais contient des achats intégrés.

