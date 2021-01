Corellium a réalisé le premier portage de Linux sur Mac M1

Linux, via une distribution Ubuntu, est installable et fonctionnel sur les Mac M1 grâce au travail effectué par Corellium. C'est Chris Wade, le directeur technique de la société, qui l'a annoncé ce soir. Les chercheurs en sécurité de l'entreprise ont développé un portage qui a été publié sur GitHub avec un tutoriel d'installation à venir dans les prochaines heures.



Corellium a pu démarrer avec succès un Mac M1 sous Linux, avec un dongle USB-C permettant des capacités de mise en réseau et la prise en charge des connectiques USB, I2C et DART. Il existe certaines limitations, comme l'absence de support de l'accélération GPU. Le portage repose pour le moment sur le rendu logiciel.



Corellium travaille sur un portage Linux pour les Mac ‌M1‌ depuis le début du mois, et au cours du week-end, de nets progrès ont été réalisés.



Linux is now completely usable on the Mac mini M1. Booting from USB a full Ubuntu desktop (rpi). Network works via a USB c dongle. Update includes support for USB, I2C, DART. We will push changes to our GitHub and a tutorial later today. Thanks to the @CorelliumHQ team ❤️🙏 pic.twitter.com/uBDbDmvJUG