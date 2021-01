Le marché des smartphones remis à neuf a chuté de 9% en 2020

L'année 2020 a été une année particulièrement difficile pour le secteur des smartphones remis à neuf. Figurant parmi les meilleurs bons plans pour renouveler son smartphone à petit prix, ce marché en croissance permanente a connu une légère chute sur les douze derniers mois. Selon Counterpoint, plusieurs facteurs ont entrainé cette baisse.

Une chute de 9%

Avec la pandémie Covid-19 qui a provoqué de nombreux confinements à travers le monde, l'économie s'est effondré et a bloqué de nombreuses ventes de smartphones et tout autre type de produits. Si certains fabricants ont constaté une baisse des ventes, la tendance a été identique du côté des smartphones reconditionnés. D'après un récent rapport, le marché a connu une baisse de 16% sur le premier semestre de 2020 et de 9% si on analyse la totalité de l'année.



Counterpoint apporte plusieurs arguments qui peuvent expliquer cet arrêt brutal de la croissance des ventes.

La première explication est bien évidemment la crise sanitaire, avec les magasins physiques fermés, il ne restait que le e-commerce pour écouler les smartphones reconditionnés, cependant la confiance des consommateurs n'est pas la même que pour les produits neufs.

Quand vous achetez un smartphone qui sort de l'usine de production, vous savez que celui-ci n'a pas de défaut et qu'il fonctionnera à la perfection. Pour un modèle remis à neuf, les consommateurs veulent vérifier eux-mêmes, certains ont besoin de le voir s'allumer, d'y toucher et même de tester les fonctionnalités. Si cela est possible dans les boutiques, ça ne l'est pas sur internet.

Le second argument c'est la performance d'Apple, les clients ont été nombreux à attendre les iPhone 12. Pour beaucoup, l'objectif était de bénéficier du modem 5G et de profiter des débits descendants et montants du nouveau standard mobile. D'autres nouvelles fonctionnalités ont attiré les clients comme le nouveau design, le scanner LiDAR ou encore la puce A14 qui repousse les limites du possible.



Si cette chute de 9% a été enregistrée, c'est essentiellement à cause de la Chine qui est l'un des pays le plus investi dans l'achat de smartphone remis à neuf. Jeff Fieldhack de Counterpoint fait remarquer :

La Chine, le pays le plus important dans l'écosystème du marché rénové, a connu d'importantes baisses en 2020. Le marché chinois des smartphones remis à neuf a été touché par les tensions entre la Chine et Hong Kong et les batailles commerciales avec les États-Unis. De nombreux revendeurs de l'écosystème du marché secondaire ont évité la Chine en raison d'un examen plus approfondi par le gouvernement chinois, de la possibilité d'augmenter les droits d'importation et de la hausse du coût des pièces de rechange.

Dans le détail, la baisse des ventes est de -14% en Europe, -9% en Afrique, -8% en Chine, -3% en Inde, -2% aux États-Unis ou encore -1% au Japon.

À voir comment se comporteront les ventes en 2021...