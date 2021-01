ShotOniPhone 12 : sélection de clichés professionnels

Prenez un iPhone 12, mettez-le dans les mains d'un professionnel ou d'un passionné de la photo et voilà le résultat, de superbes clichés qu'Apple met en avant sur son site avec un nouvel épisode de sa série #shotoniphone.

Publicité

Apple aime montrer à quel point ses iPhone sont parmi les meilleurs smartphones au monde en photo/vidéo. Pour cela, rien de mieux que de partager directement sur son site une sélection de clichés pris par des professionnels avec des iPhone 12 nommée tout simplement "Shot on iPhone 12". Voici une sélection de quelques photos avec un rappel des nouveautés des smartphones Apple :

L'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini disposent d'un puissant système à double caméra avec un grand appareil photo Ultra Large et un nouvel appareil photo avec une ouverture de ƒ / 1,6 qui fournit 27% de lumière en plus pour des photos et des vidéos améliorées dans des environnements peu éclairés. Les deux modèles introduisent également de nouvelles fonctionnalités de photographie computationnelle, qui incluent le mode Nuit et Deep Fusion plus rapide sur tous les appareils photo, pour des photos améliorées dans n'importe quel environnement. Smart HDR 3 utilise l'apprentissage automatique pour ajuster intelligemment la balance des blancs, le contraste, la texture et la saturation d'une photo pour des images remarquablement naturelles.



Le système de caméra pro repensé sur l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max est encore plus polyvalent avec les caméras Ultra Large, Large et Telephoto, et offre un contrôle encore plus créatif aux utilisateurs. L'iPhone 12 Pro Max va encore plus loin dans l'expérience de l'appareil photo professionnel avec un téléobjectif à distance focale de 65 mm pour une flexibilité accrue et une plage de zoom optique 5x, ainsi qu'un appareil photo large avancé doté d'un capteur 47% plus grand avec des pixels de 1,7 μm pour un énorme 87% amélioration dans des conditions de faible luminosité. Un scanner LiDAR déverrouille également des capacités avancées pour les modèles Pro, notamment une mise au point automatique jusqu'à 6 fois plus rapide dans les scènes à faible éclairage et l'introduction de portraits en mode nuit.