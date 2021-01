Soldes : La prise connectée d'Amazon est à 9,99€ avec un code promo

Il y a 3 heures (Màj il y a 55 min)

William Teixeira

Les soldes de ce début d'année 2021 sont l'occasion pour les consommateurs de profiter de magnifiques promotions. Si les commerçants attendent cela depuis plusieurs mois, les géants du e-commerce participent eux aussi à cet événement. Depuis tôt ce matin, vous retrouvez une multitude de promotions sur Amazon et il y en a une qui a particulièrement attiré notre attention...

L'Amazon Smart Plug Wifi à seulement 9,99€ (avec le code SMART10)

Amazon propose une importante réduction sur son Smart Plug compatible avec Alexa, grâce à ce produit, vous allez pouvoir connecter vos prises électriques et faire des économies sur votre facture d'électricité !

Le principe est simple, vous installez un Smart Plug sur une prise, vous le connectez à votre réseau WiFi en 2,4 GHz et vous branchez un appareil dessus. Grâce au Smart Plug (qui ressemble beaucoup à un CPL) vous allez pouvoir éteindre/allumer votre cafetière, votre télévision, votre machine à laver... Le contrôle se réalise soit via Alexa ou l'application Alexa où votre Smart Plug sera enregistré.

L'autre avantage de ce type de produit c'est la programmation. Imaginons que vous n'avez pas encore de cafetière connectée, il vous suffit de brancher votre cafetière sur un Amazon Smart Plug pour que celui-ci l'active à une heure précise. Résultat, votre café se prépare quelques minutes avant votre réveil pour qu'il soit prêt quand vous arrivez dans votre cuisine.

Cette fonctionnalité est aussi utile pour l'éclairage, allumez votre salon à l'heure que vous rentrez du travail le soir.



Les Smart Plug ont la certification "pour les humains", comprenez par-là qu'ils sont d'une facilité déconcertante à activer et à configurer. Amazon explique que tout est fait pour qu'une personne qui n'est pas à l'aise avec les nouvelles technologies puisse s'en servir sans aucune difficulté.



Petit et discret, l'Amazon Smart Plug a une dimension de 101,1 mm de hauteur, 79,4 mm de profondeur et 56 mm de largeur. Il est aussi équipé d'un témoin LED pour indiquer son fonctionnement et d'un bouton physique marche/arrêt, ce qui évite de passer par l'application ou Alexa.



Amazon Smart Plug disponible à 9,99€ au lieu de 24,99€ avec le code SMART10