TI 2021 : un premier trimestre de 100 milliards de dollars pour Apple ?

Alors qu'Apple vient de publier les résultats financiers de son quatrième trimestre fiscal 2020, il se pourrait que la firme s'apprête à faire une annonce impressionnante dans un futur proche. En effet, voilà que les prédictions se penchent désormais sur le premier trimestre de cette nouvelle année, avec une possibilité d'atteindre les 100 millions de dollars.



Signe d'une belle forme de la gamme de l'iPhone 12, d'autres produits, mais également de ses services, le montant serait fou.

Comme pour chaque trimestre, les analystes et les cabinets y vont de leurs prédictions en publiant à l'avance les chiffres qu'Apple pourrait annoncer. C'est une nouvelle fois le cas avec LLD :

Ce rituel de trois mois pourrait faire la une des journaux, car les analystes s'attendent à ce qu'Apple génère des ventes de plus de 100 milliards de dollars par trimestre pour la première fois de son histoire. Cela équivaudrait à une croissance annuelle des ventes de 12%, le taux d’avancement le plus rapide depuis dix trimestres.



En tête d'affiche ? La nouvelle gamme d'iPhone 12, premier smartphone 5G du constructeur, qui continue d'afficher une très belle forme. Même son de cloche du côté de Investing.com :

Le consensus prévoit un bénéfice par action de 1,40 $ pour son premier trimestre de l'exercice 2021, qui comprend la saison des achats des Fêtes, en hausse de 12% par rapport à la période de l'année précédente. Les revenus devraient augmenter de plus de 11% par rapport à la même période un an plus tôt, à 102,3 milliards de dollars, reflétant la demande croissante pour sa gamme récemment publiée de nouveaux modèles d'iPhone 12 compatibles 5G.