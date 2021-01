Clan N : sortie du beat'em all collaboratif sur iOS et Android

Il y a 7 heures

Medhi Naitmazi

1

Le catalogue de l'App Store s'enrichit une fois de plus avec un jeu intéressant. Dans la catégorie des beat'em up, je demande Clan N. Il s'agit du dernier titre du studio Klik! Games qui s'inspire des classiques du genre, Golden Axe en tête. Avec son univers en pixel-art et son gameplay qui sent bon le rétro, Clan N ajoute une touche de modernité avec des niveaux collaboratifs.



La bande-annonce vidéo du jeu qui est de sortie sur iOS et Android :

Publicité

Clan N est disponible sur l'App Store et le Play Store

Clan N est un jeu de beat'em up qui combine le gameplay d'arcade classique avec les brawlers modernes d'aujourd'hui. Avec un rythme rapide, Clan N propose aux joueurs d'esquiver, bloquer et utiliser des attaques légères, lourdes et spéciales à bon escient pour progresser avec vos samouraïs. Vous pouvez d'ailleurs jouer à plusieurs (jusqu'à 4) en local ou en ligne pour pimenter les parties.

L'aventure est découpée en 7 niveaux dans l'univers de l'ancien Extrême-Orient avec des centaines de zones de combats, des boss et même des mini jeux qui apporteront de la variété dans un titre classique mais diablement efficace.



Voici le synopsis :

Akuji est un ancien samouraï du clan N qui a découvert que l'équilibre du monde se situe dans trois domaines: la paix, la connaissance et le temps. Akuji a découvert que si vous frappez le monde de l'un d'entre eux, vous pouvez exploiter les pouvoirs du «déséquilibre spirituel» et en devenir plus fort. En raison de la poursuite du déséquilibre spirituel, il a été évité du temple des samouraïs et expulsé du clan N.



Ce qu'Akuji ne savait pas, c'est que l'atteinte du déséquilibre spirituel ne vous donnerait pas seulement des pouvoirs obscurs, mais consommerait votre lumière et la pureté de votre vie. Après son bannissement du temple et du clan N, Akuji a pu détruire la paix en massacrant les villages et en conservant le pouvoir de ceux qu'il tuait, absorbant ainsi les capacités de conflit et de sorcellerie électrique, devenant ainsi le plus puissant guerrier sorcier d'Extrême-Orient. Alors qu'il continuait à grandir, Akuji a formé Seishin Gun, le groupe spirituel, pour rejoindre sa conquête et éliminer quiconque se tenait sur leur chemin.



Une fois que ses actions ont été découvertes par le clan N, ils ont entrepris un voyage pour arrêter le pillage vilain d'Akuji et de Seishin Gun.

Si vous avez un Android, direction le Play Store. Sinon :

Publicité

Télécharger le jeu Clan N