iCloud : Apple veut se mettre au niveau de Google, Amazon etc

Il y a 4 heures

Alexandre Godard

Apple aurait recruter quelques uns des meilleurs ingénieurs spécialisés dans le cloud computing. Telles sont les dernières informations qui nous font comprendre que le géant californien veut à tout prix renforcer son infrastructure dans ce domaine qui a toujours été jugé à la traîne sur celui des autres géants de la tech comme Amazon, Microsoft ou Google.

Apple ne compte pas s'arrêter à iCloud

Selon les dernières informations, en 2020, Apple a recruté une quantité élevée d'ingénieurs logiciels spécialisés dans le cloud computing. Toutes ses nouvelles recrues, adoubées dans leur domaine, nous font penser qu'Apple se penche enfin sérieusement sur la création d'une technologie d'infrastructure au même niveau que ses concurrents directs que son Amazon (AWS), Google (Kubernetes) et Microsoft (Azure).



Voici la liste des personnes embauchés ces derniers mois :

Michael Crosby , l'un des rares anciens ingénieurs Docker à rejoindre Apple cette année. "Michael est celui que nous pouvons remercier pour les conteneurs tels qu'ils existent aujourd'hui. Il était l'ingénieur de la centrale derrière tout cela", a déclaré un ancien collègue qui a demandé à rester anonyme.

, l'un des rares anciens ingénieurs Docker à rejoindre Apple cette année. "Michael est celui que nous pouvons remercier pour les conteneurs tels qu'ils existent aujourd'hui. Il était l'ingénieur de la centrale derrière tout cela", a déclaré un ancien collègue qui a demandé à rester anonyme. Arun Gupta , qui a rejoint Apple en février depuis AWS et dirige désormais le service open source d'Apple.

, qui a rejoint Apple en février depuis AWS et dirige désormais le service open source d'Apple. Maksym Pavlenko , un autre ancien employé d'AWS qui a travaillé sur ses services de conteneurs gérés tels qu'AWS Fargate.

, un autre ancien employé d'AWS qui a travaillé sur ses services de conteneurs gérés tels qu'AWS Fargate. Francesc Campoy, un ex-Googler qui travaillait sur Kubernetes pour Apple.

Bien évidemment, nous ne savons pas quel est le projet de la marque à la pomme mais ces nombreuses embauches prouvent que iCloud et tout ce qui tourne autour ne suffit pas à Apple qui compte développer de nouveaux produits dans le domaine.

Le rapport nous donne quelques détails supplémentaires sur le sujet :

Fin 2018, Apple a annoncé son intention d'investir 10 milliards de dollars dans la construction de centres de données au cours des cinq prochaines années, ajoutant de la capacité dans l'Iowa aux côtés de cinq centres de données existants. Il s'appuie également fortement sur le cloud. L'année dernière, Apple était l'un des plus gros clients d'AWS et a également conclu un accord de cloud computing avec Google. Il semble maintenant investir dans le côté logiciel de l'opération. À peu près au même moment où l'expansion du centre de données a été annoncée, Apple s'est rendu compte que son ancien style de développement logiciel devait être repensé et que les nouveaux ingénieurs pourraient aider l'entreprise à construire une plate-forme de développement moderne.

Quoi qu'il en soit cela démontre une fois de plus l'envie d'Apple de tout faire par soi-même. Le fait de tout contrôler est effectivement souvent critiqué et dénoncé en justice pour cause de monopole mais c'est grâce à cette indépendance que la marque propose des services et des produits de qualité pour ses utilisateurs.