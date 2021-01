Des premiers retours pour le Mercedes EQA électrique

Corentin Ruffin

Fin de l'année 2019, le célèbre constructeur automobile faisait la présentation de son petit SUV électrique, grandement inspiré du GLA. La belle nouvelle, c'est que la version 2021 du EQA (c'est son nom) est désormais disponible pour des tests, et les premiers spécialistes partagent leurs impressions et leurs retours.



Ainsi, on sait notamment que le troisième modèle électrique de la firme allemande affiche une autonomie de plus de 400 km et qu'il sortira au courant du printemps.

La version 2021 du Mercedes EQA électrique

Mercedes vient donc de mettre à jour son SUV électrique en proposant une version 2021 qui tente de corriger ses quelques défauts, tout en améliorant encore ses points forts. On retrouve quelques légères modifications esthétiques, pour coller à la dernière version du GLA, notamment du côté des boucliers.



Même constat à l'intérieur du véhicule qui colle une nouvelle fois à son modèle, affichant une double dalle tactile de 7 pouces pour le modèle de base. La présence des batteries force la réduction du coffre, qui affiche tout de même un espace de 340 l.



Mais, c'est surtout dans la technique que le nouveau modèle nous intéresse, avec un pack de batteries d’une capacité de 66,5 kW, pour une autonomie de 426 km, et un électromoteur de 140 kW (soit 190 ch). Pour la recharge, le constructeur allemand annonce 30 minutes sur une prise de 400 V. Le tarif de base devrait être autour de 50 000€.