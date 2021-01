Android 12 : une mise à jour pour les gamers

Il y a 6 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Réagir

Alors que la nouvelle mise à jour d'Android n'est pas encore officialisée, de premières informations circulent déjà sur Internet grâce à des documents du projet Android Open Source. La version 12 du système d'exploitation pourrait se concentrer sur les joueurs et sur les services de jeux en streaming.



Si on sait déjà qu'une équivalence à AirDrop sera disponible pour partager des médias et des mots de passe WiFi, il semblerait qu'une meilleure prise en charge des vibrations soit également prévue.

Publicité

De nouvelles informations autour d'Android 12

On ne sait pas encore quand sortira la première preview pour les développeurs, le mois de février semble revenir dans les différentes rumeurs. La grosse mise à jour embarquerait une sorte de pare-feu ou encore une équivalence à AirDrop pour faciliter les partages de mots de passe WiFi.



De plus, les développeurs et joueurs pourraient profiter de nouveautés autour du jeu vidéo avec une meilleure prise en charge des vibrations des manettes, ce qui irait dans le sens de Google et de son Stadia. Pour rappel, le service de streaming de jeux vidéo a débarqué sur iOS via Safari, une manière de contourner les règles fixées par Apple et son App Store.