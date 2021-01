Un guide interactif de cadeaux Apple pour la Saint-Valentin 2021

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Réagir

Apple a mis à jour Apple.com/fr avec une liste de cadeaux pour les acheteurs de la Saint-Valentin. Le guide des cadeaux est interactif et vous permet de faire des emplettes pour des types spécifiques de personnes, comme les «amateurs de photographie» ou les «amateurs de musique» par exemple.

Publicité

La Saint-Valentin chez Apple

La page comprend de nouvelles images de produits connus et des accessoires sympas que vous n'auriez peut-être pas pu trouver facilement dans le magasin. Il comprend également des propositions pour des services comme Apple Arcade et des applications comme Apple Podcasts qui mettent en évidence des titres populaires. Il y a même quelques trucs et astuces intégrés dans certaines pages.



Apple a mis l’accent sur les nouveaux produits phares comme l’iPhone 12 et le HomePod mini. Curieusement, les AirPods Max sont absents du guide. Ils ne sont même pas inclus dans la section "Pour les amateurs de musique". Au lieu de cela, ils ont choisi de promouvoir Beats Solo Pro en tant qu'option « casque », Eakins que les AirPods sont bien présents.

En plus de ses propres produits, Apple a inclus des accessoires tiers dans quelques-unes des catégories. On trouve ainsi :

Mini drone DJI Mavic

CliqueFie Sway

Kit de vlogging mobile JOBY GorillaPod

Tapis de yoga Manduka eKOlite

HidrateSpark ACIER

Altitude Lab GoStand

Manette de jeu sans fil SteelSeries Nimbus +