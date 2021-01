Otherworld Legends 1.5 : la mise à jour du Festival de printemps

Alban Martin

Otherworld Legends est le successeur spirituel du roguelike Soul Knight, un autre titre du développeur ChillyRoom. Après son lancement en août de l'année dernière, celui qui fait partie des meilleurs jeux de 2020 revient avec une mise à jour conséquente.

Otherworld Legends : la grosse mise à jour 1.5

Comme les fans de Soul Knight le savent, ChillyRoom ne se contente pas de sortir un jeu et de le mettre de côté. Non, ils ajoutent de nouveaux contenus et fonctionnalités à un rythme soutenu pendant la durée de vie d'un jeu, et Otherworld Legends ne fait pas exception. Environ un mois après son lancement initial, une grande mise à jour a été publiée, ajoutant un nouveau héros jouable et un nouvel environnement, entre autres choses. Ensuite, il y a eu des mises à jour fréquentes, plus mineures, ajoutant de nouvelles fonctionnalités ici et là, mais principalement en optimisant et en modifiant le jeu en fonction des commentaires des joueurs.



Maintenant, ChillyRoom est de retour avec une mise à jour majeure qu'ils appellent la mise à jour du Festival du printemps, et vous pouvez repérer toutes sortes de nouveautés dans la bande-annonce ci-dessous :

Cette version ajoute un nouveau personnage jouable, la Pistolero occidentale Hannah, ainsi qu'un nouvel environnement appelé Elfland. Une autre grande nouveauté est le multijoueur coopératif, bien qu'il soit limité au jeu local uniquement, mais au moins c'est un début. Il existe également un tas de nouveaux skins cosmétiques pour une sélection de héros, dont l'un peut être débloqué avec des gemmes dans le jeu, mais les autres sont vendus par le système d'achat intégré. Ce n’est pas une mauvaise nouvelle car les développeurs ont conçu l’un des jeux gratuits les plus équitables de l'année dernière. Il y a aussi un nouveau personnage PNJ nommé Meyer avec de nouveaux défis à compléter pour certains objets spéciaux, un nouveau niveau de difficulté, de nouvelles compétences de boss, et plus encore.



Comme mentionné, Otherworld Heroes est totalement gratuit et est l'un des meilleurs roguelikes d'action. Et cette mise à jour ne fait que renforcer son statut.



Bon festival de printemps !

