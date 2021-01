Bons plans iOS : Escapists 2: Pocket Breakout, Big Clock, Drop Attack

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Escapists 2: Pocket Breakout, Big Clock, Drop Attack. L'occasion d'économiser 30,1€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Background Eraser (App, iPhone, v1.0.1, 4 Mo, iOS 9.0, Tiemei Yan) passe de 3,49 € à gratuit. Ceci est une application pour couper des images et pour rendre le fond d'une image transparent. Les images résultantes peuvent être utilisées comme tampons avec d'autres applications pour réaliser un photomontage, un collage.



Les + : Parfait pour faire des montages Télécharger l'app gratuite Background Eraser





Big Clock (App, iPhone / iPad, v2.0, 17 Mo, iOS 10.0, Amit Verma) passe de 1,09 € à gratuit. Big Clock est exactement ce que son nom décrit. C’est une horloge numérique plein écran qui peut être personnalisée avec différents formats et couleurs. V



ous pouvez choisir parmi les formats 12 et 24 heures, une vue d'agenda et une vue des secondes. La luminosité de l'écran peut être ajustée avec des balayages verticaux. Big Clock comprend également deux widgets d'écran d'accueil en option.



Les + : Horloge numérique plein écran

Beaux thèmes dégradés Télécharger l'app gratuite Big Clock





Jeux gratuits iOS :

Marvin The Cube (Jeu, Casse-tête / Action, iPhone / iPad, v1.8, 217 Mo, iOS 9.0, MJ Bros s.c.) passe de 2,29 € à gratuit. Voici Marvin, un petit cube cherchant sa place dans l'Univers.

Aide-le à résoudre toutes les énigmes, et à trouver un look idéal !



Profite de ce moment de détente grâce à une configuration graphique plaisante, une musique agréable, et un divertissement original.

Libère le cube qui sommeille en toi !



Les + : Plus de 170 énigmes avec des niveaux de difficulté différents Télécharger le jeu gratuit Marvin The Cube





Super Tank Battle (Jeu, Action, iPhone, v21.00, 77 Mo, iOS 10.3, Waterpower Technology) passe de 5,49 € à gratuit.

Le grand classique de la Nintendo NES adapté pour le mobile ! Super Tank Battle fait son retour dans un jeu de bataille rétro entre tanks. Au total, ce sont 500 cartes qu'il faudra parcourir et remporter !



Les + : Durée de vie

Valeur sûre Télécharger le jeu gratuit Super Tank Battle





Math Racing 2 Pro (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v2.5, 397 Mo, iOS 13.0, POTG Apps) passe de 1,09 € à gratuit. Que diriez-vous de combiner jeu de course et mathématiques ? Math Racing 2 Pro est l'application parfaite pour connaître les bases tout en s'amusant.



Addition, soustraction, multiplication ou division : à vous de faire les bons choix pendant la course.



Les + : Apprendre en s'amusant Publicité

Pour les plus jeunes Télécharger le jeu gratuit Math Racing 2 Pro





Drop Attack (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.87, 47 Mo, iOS 12.0, Patrick Hinrichs) passe de 1,09 € à gratuit. Drop Attack est un jeu de puzzle de type drop. Connectez quatre ou plusieurs tuiles de la même couleur pour les faire disparaître. Les tuiles supérieures tomberont et déclencheront des réactions en chaîne.



Les + : Mode multijoueur

Un classique Télécharger le jeu gratuit Drop Attack





Promotions iOS :

911 Operator (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v3.06.05, 218 Mo, iOS 10.3, Games Operators) passe de 5,49 € à 3,49 €.

Dans 911 OPERATOR, tu deviens opérateur de la ligne d’urgence et tu dois réagir rapidement aux notifications entrantes. Ta tâche est non seulement de répondre au téléphone, mais aussi de donner une réponse adéquate à la situation: parfois, il suffit de donner des instructions de premiers soins, d'autres fois il est nécessaire de faire intervenir la police, les pompiers ou les services médicaux.



Rappelle-toi qu’à l’autre bout du fil, il y a peut-être le père d’une enfant mourante, un poseur de bombe imprévisible ou un simple farceur. Sauras-tu quoi faire avec chacun d'entre eux?



Les + : Prenant

Faites les bons choix Télécharger 911 Operator à 3,49 €





The Escapists (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.12, 469 Mo, iOS 9.0, Team17 Digital Limited) passe de 4,49 € à 1,09 €. Le célèbre jeu d'évasion primé et encensé par la critique arrive sur iOS ! The Escapists offre aux joueurs la chance d'avoir un aperçu humoristique de la vie en prison. Comme c'est le cas pour tout détenu, l'objectif principal consiste à s'évader !



Avec des graphismes pixelisés à mi-chemin entre Zelda sur Gameboy et Minecraft, voici un très bon jeu de gestion / stratégie dans lequel il faudra accomplir les tâches du quotidien tout en récupérant en cachant ce qui vous servira à vous échapper. Ne pas être repéré par les matons, voilà votre dicton !



Les développeurs de Worms ont fait fort !



Les + : Complet et prenant Télécharger The Escapists à 1,09 €