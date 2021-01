Samsung revoit ses objectifs de vente de Galaxy S21 à la baisse

Nous connaissons désormais le visage et les caractéristiques des nouveaux smartphones haut de gamme de chez Samsung, les Galaxy S21. Comme toute société qui se respecte, un nombre de ventes estimées a été établit mais visiblement, il est déjà revu à la baisse.

Un manque d'ambition chez Samsung ?

Si vous lisez cet article, c'est sûrement que vous aimez la tech et plus particulièrement le monde des smartphones. Vous êtes donc à coup sûr au courant que Samsung vient de dévoiler sa gamme Galaxy S21 avec quelques nouveautés par rapport au(x) modèle(s) (Galaxy S20) de l'année dernière.



Même pas une semaine après cette belle annonce, une information plutôt surprenante vient d'être dévoilée par le média TheElec qui annonce que Samsung aurait déjà revu à la baisse ses attentes en ce qui concerne les ventes de Galaxy S21. L'année dernière, le géant coréen avait prévu d'écouler plus de 35 millions d'unités pour son S20 mais avait dû revoir ses ambitions à la baisse en constatant que les ventes étaient "seulement" de 26 millions.

Samsung était donc encore une fois partie sur les mêmes ambitions pour le S21 mais visiblement cela n'aura pas durer longtemps. Le chiffre voulu par la marque serait donc au final de 26 millions d'unités, soit autant que le modèle 2020.

Pour rentrer un peu plus dans les détails, le concurrent d'Apple espère vendre 10 millions de S21, 8 millions de S21+ et 8 millions de S21 Ultra.



La réponse dans un an à la sortie des Galaxy S22.