Samsung revoit à la baisse la production de ses smartphones pour 2022

Petit coup de mou chez Samsung, alors que le fabricant sud-coréen rencontre un joli succès depuis quelques années avec ses Galaxy S et Galaxy A, l'entreprise prévoirait une demande plus faible accompagnée de difficultés d'approvisionnement. Les deux combinés provoqueraient sans surprise une baisse de la production pour 2022.

30 millions de smartphones Samsung qui ne seront pas produits en 2022

Selon un récent rapport de Maeil Business, Samsung qui a réalisé une belle performance dans les ventes de ses Galaxy sur l'année 2021 ne s'attendrait pas à une prouesse similaire pour 2022. En effet, l'entreprise a conscience que la demande pour ses smartphones au cours de cette année devrait être plus faible, cela s'explique par :

La concurrence toujours plus agressive (Apple, Xiaomi, Oppo...)

Par le contexte de reprise économique mondiale post-pandémie, les consommateurs sont plus réticents dès qu'il s'agit de réaliser de grosses dépenses et n'hésitent pas à repousser un achat "non urgent" à la fin de l'année ou pour 2023

Samsung s'attend donc à moins de ventes pour ses smartphones au cours de cette année. Toutefois, le volume global de production restera important, le rapport mentionne tout de même la production de 280 millions de Galaxy. Samsung a supprimé 30 millions d'unités dans son objectif annuel, l'entreprise souhaite éviter de se retrouver avec trop de stocks, notamment sur les Galaxy S22.

Park Huyng-woo, chercheur chez Shinhan Investmen Corp a confirmé il y a quelques jours les informations du rapport en apportant plus de détails sur la stratégie qu'a sélectionné Samsung :

En mai, un fort ajustement des stocks a été remarqué. La production de smartphones en mai a diminué de 35 % par rapport à la moyenne de janvier à avril. On s'attend à ce que la tendance continue dans les prochains mois.



Cette baisse conséquente de la production ne s'explique pas que par la demande, différents experts affirment que cela est également lié à la guerre qui oppose la Russie et l'Ukraine depuis plus d'un mois. Les coûts que génèrent le transport ainsi que les matières premières jouent aussi un rôle, Samsung s’efforce à réduire les frais en produisant exclusivement en fonction de la demande, l'entreprise ne cherche plus à faire des stocks en cas de période compliquée comme en 2020 quand la Covid-19 a pris des proportions mondiales.



Cet ajustement de production a aussi eu lieu il y a deux mois chez Apple, la firme de Cupertino a légèrement baissé la production de l'iPhone SE 3 pour se concentrer davantage sur les iPhone ayant la meilleure marge de bénéfice.



Que ça soit Apple ou Samsung, les grands fabricants choisissent des stratégies qui permettent de réduire les coûts de production et de transport et privilégient toujours les smartphones haut de gamme dans leurs usines partenaires en Asie



Pour conclure, le rapport assure que les ventes annuelles de smartphones en 2022 devraient être aux alentours de 1,4 milliard d'unités, une statistique presque identique qu'en 2021 où il y a eu 1,35 milliard de ventes.