iPhone 13 : Broadcom devrait fournir la puce Wi-Fi 6E à Apple

Hier à 20:30 (Màj hier à 20:33)

Julien Russo

Les rumeurs autour des futurs iPhone 13 commencent à faire beaucoup de bruit. Si nous avons vu l'indiscrétion qui affirme que la prochaine génération d'iPhone aura une encoche plus discrète, c'est désormais une rumeur autour de la norme Wi-Fi que possèderont les iPhone 13. Selon une note de recherche rédigée par les analystes de Barclays Thomas O'Malley et Blayne Curtis, Apple apportera la compatibilité Wi-Fi 6E pour une connexion encore plus rapide !

L'iPhone 13 avec le Wi-Fi 6E ?

Nous sommes encore loin de l'annonce et de la commercialisation des iPhone 13, mais Apple aurait déjà prévu plusieurs nouveautés majeures. Les analystes à l'origine de cette note affirment que le géant californien proposera le Wi-Fi 6E grâce à son fournisseur Broadcom. En effet, ce dernier serait prêt à proposer une puce compatible Wi-Fi 6E avant la période estivale pour les iPhone.

On rappel quand même que le Samsung Galaxy S21 Ultra possède déjà le composant de Broadcom, c'est d'ailleurs le premier smartphone à permettre la connexion à un routeur Wi-Fi 6E.



Ce que ne dit pas la note c'est quel iPhone va bénéficier de cette nouvelle norme de Wi-Fi, est-ce que ce sera seulement les modèles Pro ? Il y a fort à parier puisque si Samsung propose le Wi-Fi 6E seulement sur son smartphone au tarif le plus élevé, c'est que le composant doit coûter assez cher. Apple devrait faire pareil... Il n'est pas question de sacrifier la marge de bénéfice pour les beaux yeux des consommateurs !

Quels sont les avantages du Wi-Fi 6E ?

Vous l'aurez deviné... Une meilleure performance !

Avec cette nouvelle norme, on retrouve une nette amélioration du débit descendant et montant, mais aussi une plus faible latence (ce qui sera fortement apprécié pour les gamers). Pour réaliser cette prouesse, le Wi-Fi 6E se base sur :

Des bandes passantes plus fluides

Un spectre élargi

Des canaux qui sont "super-larges"

MacRumors note qu'aux États-Unis le Wi-Fi 6E est déjà prêt pour les particuliers et les professionnels :

Plus tôt cette année, la FCC a adopté des règles qui rendent 1 200 MHz de spectre dans la bande de 6 GHz disponibles pour une utilisation sans licence aux États-Unis, ouvrant la voie au déploiement d'appareils prenant en charge le Wi-Fi 6E dans le pays.

En France, on parle d'une disponibilité de la nouvelle norme dès le mois de mars, pour l'instant l'utilisation du spectre exploité par le Wi-Fi 6E est interdit pour éviter de possibles interférences.

Une fois le feu vert communiqué, les premiers routeurs compatibles Wi-Fi 6E devraient être disponibles sur internet et (on espère) chez nos fournisseurs d'accès à internet.