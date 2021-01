Italie : un recours collectif réclame 60 millions à Apple

Alexandre Godard

Cette nouvelle plainte déposée en Italie a comme un air de déjà-vu. Le collectif qui défend les consommateurs italiens vient de porter plainte contre Apple et réclame des millions d'euros de dédommagement pour les consommateurs ayant acheté un iPhone 6 entre 2014 et 2020. Explications.

Le bridage des iPhone refait parler de lui

C'est au tour de l'Italie de porter plainte contre Apple. En effet, l'association de défense des consommateurs italiens, Euroconsumers, vient de déposer une plainte contre le géant californien. La cause, le bridage des iPhone 6/6S/6Plus reproché à Apple il y a quelques années. C'est donc à travers cette plainte que le collectif réclame pas mois de 60€ par consommateur touché entre 2014 et 2020, ce qui représente plus de 60 millions d'euros de dédommagement.



Els Bruggeman, responsable de la politique chez Euroconsumers a déclaré :

Lorsque les consommateurs achètent des iPhone, ils s’attendent à des produits de qualité durables. Malheureusement, ce n’est pas ce qui s’est passé avec la gamme iPhone 6. Non seulement les consommateurs ont été escroqués, et ont dû faire face à la frustration et au préjudice financier, mais d’un point de vue environnemental, c’est aussi totalement irresponsable

Apple a logiquement tenté de se défendre dans la foulée avec un communiqué à travers le média The Verge :



Nous n’avons jamais fait et ne ferions jamais quoi que ce soit pour raccourcir intentionnellement la durée de vie d’un produit Apple, ou pour dégrader l’expérience utilisateur pour favoriser les mises à niveau des clients. Notre objectif a toujours été de créer des produits que nos clients adorent, et faire en sorte que les iPhone durent le plus longtemps possible en est un élément important. »

Une histoire qui commence à dater mais qui visiblement n'a toujours pas fini de faire parler.